OL Mercato : C'est fait, Lyon boucle un gros transfert en défense

Publié par Thomas le 19 juillet 2022 à 15:04

OL Mercato : En attendant la venue d'un latéral gauche, l'Olympique Lyonnais a bouclé ce lundi le transfert de son capitaine, Léo Dubois.

OL Mercato : C’est fait pour Léo Dubois à Galatasaray

Omniprésent sur la sphère mercato depuis le début de l’été, l’Olympique Lyonnais a bouclé ce mardi un transfert important en défense. Auteur d'une saison décevante, marquée par des prestations en demi-teinte sur son côté droit, le défenseur Léo Dubois va bien quitter le Rhône cette semaine pour s’engager à Galatasaray en Turquie.

Ancien capitaine de l’ OL, le joueur formé au FC Nantes s’est récemment vu pousser vers la sortie par sa direction, qui lui a clairement indiqué ne plus compter sur lui la saison prochaine. Lundi, l’Olympique Lyonnais est parvenu à un accord avec Galatasaray, pour un transfert de Léo Dubois à deux ans de la fin de son bail à Lyon. Malgré des intérêts venus de Serie A et Premier League, le défenseur de 27 ans aurait donné son feu vert à l’écurie stambouliote pour une arrivée cette semaine. Et justement, d’après le journaliste Haluk Yürekli, la signature de Léo Dubois à Galatasaray aurait été bouclée ce mardi. Le latéral est attendu demain pour passer sa visite médicale et s’engager officiellement chez les derniers 13es de Süper Lig.

OL Mercato : Une belle entrée d’argent pour l’Olympique Lyonnais

En plein dégraissage après les venues d’Alexandre Lacazette, Johann Lepenant et Corentin Tolisso, l’Olympique Lyonnais s'enlève une belle épine du pied avec le départ de Léo Dubois. En attendant les ventes d’Houssem Aouar, proche du Betis Séville, les Gones devraient récupérer un peu plus de 4 millions d’euros pour le transfert du défenseur français. Son départ imminent devrait ainsi permettre l’explosion du jeune Malo Gusto, qui avait gagné la place de l’international tricolore sur le flanc droit de la défense la saison passée. Après quatre saisons à l’ OL, Léo Dubois quitte donc le Rhône avec un sentiment d’inachevé, alternant entre le très bon (demi-finale de la Ligue des Champions en 2020) et le moins bon la saison dernière.