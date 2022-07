Angers SCO Mercato : Flash, la vente du SCO s'accélère !

Publié par ALEXIS le 20 juillet 2022 à 14:28

Angers SCO Mercato : La vente du SCO va connaître un coup d’accélérateur grâce à l’arrivée du représentant du fonds américain en Anjou.

Dans les tuyaux depuis des mois, la vente d’Angers SCO se précise ces derniers jours. Le président Saïd Chabane (57 ans) devrait rencontrer les responsables du groupe américain Global Football Corporation (GFC) en Anjou, afin de faire avancer la transaction. D’après les indiscrétions de L’Équipe, Nick Sakiewicz, le représentant des Américains candidats au rachat du SCO, devait arriver à Angers, mercredi. « Les candidats américains au rachat du SCO, via le fonds d'investissement Global Football Corporation, représenté par Nick Sakiewicz, arrivent à Angers mercredi, afin de poursuivre les discussions sur la cession du club », a informé le quotidien sportif.

Nick Sakiewicz et le riche investisseur américain qui l’accompagne devraient rester en Maine-et-Loire jusqu’au samedi 23 juillet. « Ce sera l'occasion de lever les doutes sur l'état d'avancée du financement qui n'est pas bouclé à date et aussi de rassurer Saïd Chabane, le propriétaire et président d'Angers SCO », a indiqué le média. Parti pour céder l’intégralité de ses parts aux nouveaux repreneurs du SCO, le dirigeant Scoïste pourrait finalement garder 10% du capital.

Angers SCO Mercato : Saïd Chabane pourrait tirer un important bénéfice

Propriétaire d'Angers SCO depuis 2011, Saïd Chabane a décidé d'ouvrir le capital du club à de nouveaux partenaires. Il souhaite la venue d'autres actionnaires afin de maintenir le club, en grandes difficultés financières ces dernières saisons, dans l'élite. D'après L'Équipe, Saïd Chabane pourrait réaliser une importante plus-value lors de la vente du club acheté à 1,7 million d'euros en Ligue 2 en 2011. Le prix auquel il s'apprête à céder Angers SCO serait compris entre 65 et 85 millions d'euros, à en croire la source.