Angers SCO : Le président Saïd Chabane se lâche sur l'arbitrage

Publié par Jules le 20 février 2023 à 12:10

Ce samedi, Angers SCO s'est de nouveau incliné contre le RC Strasbourg (2-1), ce qui enfonce encore un peu plus le club dans une crise sportive.

Avec seulement 10 points pris en 24 journées de Ligue 1, il faudra plus qu'un exploit pour que le SCO sauve sa peau cette saison. En effet, le club angevin est lanterne rouge de Ligue 1 avec déjà 8 points de retard sur le 19e, l'AC Ajaccio, et 10 points de moins que le Stade Brestois, 16e et premier non-relégable. Une situation terrible pour les Scoïstes, qui n'ont pas remporté une seule de leurs 16 dernières rencontres de Ligue 1 (2n, 14d) puisque le dernier succès du club remonte au 18 septembre 2022, face à l'OGC Nice.

Angers SCO semble donc condamné, à moins d'un miracle et d'un retour fracassant en seconde partie de saison. Avec 10 points de retard à 14 journées de la fin, cela semble délicat, mais rien n'est impossible dans le football. Néanmoins, pour Saïd Chabane, le président du SCO, c'est la LFP qui aurait condamné le club angevin à la descente en fin de saison, notamment en jouant sur l'arbitrage. Des propos surprenants qui font déjà polémique ces dernières heures.

Angers SCO : Saïd Chabane condamne l'arbitrage

Suite à une décision arbitrale défavorable à l'encontre d'Angers SCO hier contre le RC Strasbourg, Saïd Chabane, le président du club angevin, s'est totalement lâché sur l'arbitrage. "On va dire que c’est l’année où l’arbitrage n’est pas de notre côté. L’année où l’arbitrage a eu des instructions peut-être ? On peut tout imaginer, mais c’est une erreur de trop, s'interroge le président du club. Depuis le début de la saison, on a six ou sept décisions en notre défaveur. Peut-être qu’à la Ligue, on nous a condamnés depuis novembre, mais nous, on se battra jusqu’au bout."

Une déclaration à charge, qui ne devrait pas trop plaire à la LFP, qui revendique un arbitrage totalement neutre. Une prise de parole de la part du président d'Angers SCO, qui montre bien les tensions qui existent au sein du club, effrayé à l'idée de descendre en Ligue 2 pour la première fois depuis 8 ans. Les prochains matchs seront donc déterminants pour le SCO, qui comptera quelques absents dans ses rangs.