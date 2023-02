Angers SCO Mercato : Après Ghoulam, le SCO s'offre un attaquant

Publié par Enzo Vidy le 01 février 2023 à 15:13

Après avoir officialisé la signature de Faouzi Ghoulam, Angers SCO s'est offert un attaquant en toute fin de mercato hivernal.

Cela ne devrait pas suffire à remonter le moral des supporters d'Angers SCO, mais c'est tout de même à mentionner. Actuellement dernier de Ligue 1 avec 8 petits points, le SCO est allé chercher du renfort dans les derniers instants du mercato hivernal. Depuis plusieurs semaines, Faouzi Ghoulam prenait part aux entraînements d'Angers SCO, et après avoir discuté avec les dirigeants, l'ancien défenseur de Saint-Etienne a signé un contrat avec les Scoïstes jusqu'à la fin de la saison, comme l'a officialisé le SCO via son compte Twitter.

Mais le joueur algérien n'est pas la seule recrue du mois de janvier. En effet, les dirigeants ont également été cherchés un attaquant bien connu du championnat de France, puisqu'il s'agit d'Ibrahima Niane qui avait disputé 26 matches de Ligue 1 avec Metz la saison dernière pour seulement 3 buts inscrits. Ces deux recrues viennent sauver en quelque sorte le mercato hivernal d'Angers SCO, qui a été marqué par les départs d'Azzedine Ounahi à l' OM, et de Sofiane Boufal qui a pris la direction du Qatar.

Angers SCO : Faouzi Ghoulam et Ibrahima Niane dans le groupe face à Ajaccio

Le SCO n'a désormais plus le choix. Il faut prendre des points le plus vite possible, et ce, dès ce soir à l'occasion de la réception d'Ajaccio pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les deux nouvelles recrues d'Angers SCO, Faouzi Ghoulam et Ibrahima Niane, sont d'ores et déjà dans le groupe convoqué par Abdel Bouhazama.

En revanche, il n'est pas certain que les deux joueurs fassent leurs grands débuts dès ce mercredi soir au stade Raymond-Kopa. Via son compte Twitter, le club angevin a communiqué le groupe retenu par le coach, tout en précisant que Faouzi Ghoulam et Ibrahima Niane pouvaient jouer "sous réserve d'homologation de la Ligue de football professionnel".