OL Mercato : Un cadre de Lyon lâche sa décision sur son avenir

Publié par ALEXIS le 20 juillet 2022 à 23:50

OL Mercato : Un cadre de l’Olympique Lyonnais a fait connaitre sa décision sur son avenir, quelques semaines après la prolongation de son contrat.

OL Mercato : Anthony Lopes parti pour finir sa carrière à Lyon

Anthony Lopes a prolongé son contrat à l’ OL, début juillet. Il s’est lié à son club formateur jusqu’à fin juin 2025, soit pour les trois prochaines saisons. Dans un live Instagram organisé par l’Olympique Lyonnais, le gardien de but envisage de finir sa carrière à Lyon. « Faire toute carrière à l’OL ? Je ne suis pas trop mal parti », a-t-il lâché, dans des propos retranscrits par olympique-et-lyonnais. « En prolongeant jusqu’en 2025, j’ai montré ma fidélité. C’est quelque chose qui me tient à coeur. Donc oui, il y a une forte probabilité que ça arrive même si on verra en 2025 ce qu’il en est », a déclaré le dernier rempart des Gones.

Anthony Lopes aura 35 ans à la fin de son bail à Lyon. Mais à trois ans de cette échéance, il ne veut pas se projeter plus loin, en ce qui concerne une éventuelle reconversion. « Concernant l’après-carrière, je n’y pense pas encore à l’heure actuelle. La question ne se pose pas », a-t-il indiqué.

22 ans de présence à l'Olympique Lyonnais

Tous les voyants sont au Vert pour que l’international portugais (14 sélections) finisse sa carrière à l’ OL, le seul club qu’il a connu dans sa carrière jusqu’ici. Formé à l’Académie des Gones entre 2000 et 2012, Anthony Lopes a été lancé en Ligue 1 lors de la saison 2012-2013. Dès la saison suivante (2013-2014), il est devenu le portier N°1 du club rhodanien. Un statut qu’il détient depuis neuf saisons consécutives. Titulaire indiscutable, cadre du vestiaire et vice-capitaine de l’ OL, le natif de Givors est à l’ OL il y a de cela 22 années.

Vu le retour de ses anciens coéquipiers Alexandre Lacazette (31 ans) et Corentin Tolisso (28 ans), Anthony Lopes rêve de gagner un premier trophée avec son club de coeur. Rappelons qu'il a disputé et perdu deux finales de Coupe de la Ligue en 2014 et 2020.