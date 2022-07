OM Mercato : C’est réglé, Amine Harit en passe de signer son contrat

Publié par Timothée Jean le 21 juillet 2022 à 16:14

OM Mercato : Retourné à Schalke après son prêt à Marseille, Amine Harit devrait s'engager dans les prochains jours chez un cador turc.

OM Mercato : C’est confirmé, Amine Harit va rejoindre la Turquie

Lors du dernier mercato estival, Amine Harit avait le choix de rejoindre l’Olympique de Marseille dans le but de relancer sa carrière. Suite à la relégation de Schalke 04 en Bundesliga 2, l’international marocain ne se voyait en aucun cas poursuivre son aventure au sein du club allemand. Il a alors été prêté à l’ OM pour une saison. Après une période d’adaptation difficile sous ses nouvelles couleurs, le milieu offensif de 25 ans est tout de même parvenu à renverser la tendance, en enchaînant de belles prestations en fin de saison en Ligue 1.

Convaincus de l’énorme potentiel offensif du joueur, les dirigeants de l’ OM ont alors entamé des démarches en vue de le conserver le plus longtemps possible, mais cette opération semble vouée à l’échec. Car depuis le 1er juillet dernier, Amine Harit est retourné à Schalke 04. Et malgré l’insistance des dirigeants phocéens, l’ancien attaquant du FC Nantes ne devrait pas retourner en Ligue 1 cet été. Selon les dernières informations dévoilées par Milliyet, l’international marocain est sur le point de rebondir en Turquie.

OM Mercato : Galatasaray a trouvé un accord pour Amine Harit

Le média turc confirme en effet que les dirigeants de Galatasaray, après plusieurs semaines de négociations intenses, sont finalement parvenus à conclure un accord avec Schalke 04 pour le transfert d’Amine Harit à hauteur de 4 millions d’euros. Le club stambouliote devra à présent trouver un terrain d’entente avec le principal concerné et cela ne saurait tarder. Longtemps réticent à l’idée de rejoindre la Süper Lig, l'ailier marocain commencerait désormais à céder face à l’offre de Galatasaray. La source explique même que l’affaire devrait être réglée dans les prochains jours. Après un passage en Ligue 1, puis en Bundesliga, le milieu offensif de 25 ans s’apprête donc à découvrir un nouveau championnat.