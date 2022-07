Stade Rennais Mercato : Le SRFC se lance sur une pépite brésilienne

Publié par Thomas G. le 21 juillet 2022 à 18:44

Stade Rennais Mercato : Après l'échec dans le dossier Kim Min-jae, le SRFC veut réagir en enrôlant une pépite brésilienne évoluant en Serie A.

Stade Rennais Mercato : Un roc brésilien pour oublier l’échec Kim Min-jae

Les Rennais ont déjà réalisé un superbe coup durant ce mercato avec la venue de Steve Mandanda. Bruno Genesio veut continuer de se renforcer dans le secteur defensif et les dirigeants bretons ont multiplié les pistes dans ce sens. Dans un premier temps, le SRFC avait pisté le défenseur de Fenerbahçe, Kim Min-jae. Le dossier était en bonne voie avant que Naples ne vienne interférer dans le dossier. Les Rouge et Noir ne perdent pas espoir de trouver la perle rare, des discussions ont d'ailleurs débuté pour recruter le défenseur du Paris Saint-Germain, Abdou Diallo.

En parallèle de cette piste, le Stade Rennais aurait formulé une première offre pour le défenseur de la Fiorentina, Igor. Le Brésilien de 24 ans a été la révélation de la saison dernière à Florence et ses performances ne sont pas passées inaperçues. Selon le compte spécialisé Fiorentina, les dirigeants du SRFC ont formulé une première offre portée à 18 millions d’euros. Capable de jouer en défense centrale et sur le côté gauche, Igor apporterait de nombreuses options à Bruno Genesio. Le Stade Rennais souhaiterait rapidement boucler le dossier pour éviter une nouvelle déconvenue.

Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio s'agace du mercato rennais

Les dirigeants du Stade Rennais savent que la concurrence sera rude cette saison dans la course au podium. Grâce au mercato, le LOSC et l’OL ont réaffirmé leurs ambitions tandis que l’OM et l’AS Monaco se sont également bien renforcés. La direction rennaise a du pain sur la planche pour offrir à Bruno Genesio le meilleur groupe possible.

L’entraîneur français souhaite que les éventuelles recrues arrivent en Bretagne rapidement, Bruno Genesio s’est exprimé sur la quête d’un défenseur central, le technicien du SRFC a déclaré : « Ce n’est pas pénible, mais c’est un peu embêtant parce que la charnière a besoin d’automatismes. » Dans l’optique de bien préparer la saison, Bruno Genesio espère des arrivées avant le début du championnat.