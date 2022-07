ASSE Mercato : Clermont Foot boucle un transfert à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 23 juillet 2022 à 12:25

ASSE Mercato : Batlles a confirmé, vendredi, des départs dans les tuyaux à l’AS Saint-Étienne. Un milieu de terrain est justement annoncé proche de Clermont.

ASSE Mercato : Bouanga et Adil Aouchiche en instance de transfert

Lors de la présentation de Mathieu Cafaro et Victor Lobry en conférence de presse, vendredi, Laurent Batlles a admis des joueurs sont sur le départ à l' ASSE. « Il y aura des arrivées, mais aussi des départs. […] On a des joueurs qui vont partir, vous les connaissez. Je ne vais pas vous mentir », a déclaré le nouvel entraineur de l’AS Saint-Étienne. Après Lucas Gourna-Douath, transférés au RB Salzbourg la semaine dernière, Denis Bouanga et Adil Aouchiche devraient être transférés d’ici le 31 aout 2022, date de fermeture du marché estival des transferts. Très courtisés, ces deux joueurs sont en instance de transferts. D’autres Stéphanois sont également concernés. Ils n’ont certes pas de bon de sortie officielle cet été, mais en cas d’offre intéressante, l’ ASSE ne les retiendrait pas.

Yvan Neyou va s'engager avec Clermont Foot la semaine prochaine

C’est le cas d’Yvan Neyou. Convoité par Clermont Foot 63, le milieu de terrain serait d’ailleurs tout proche de signer en Auvergne. Selon le journaliste d'ESPN, Laurent Chevalier, l’international camerounais (5 sélections) est attendu à Clermont la semaine prochaine pour y passer la visite médicale et s’engager avec le club auvergnat. « C’était fait en coulisses, mais cela va désormais être officiel en milieu de semaine prochaine : Yvan Neyou va quitter l’AS Saint-Étienne pour rejoindre Clermont Foot. Le joueur passera sa visite médicale mardi ou mercredi », apprend la source sur son compte Twitter. Le confrère est même précis sur la transaction. Il croit savoir que l’indemnité de transfert du N°19 de l’ ASSE est de 1,5 M€, plus des bonus sur une éventuelle revente de ce dernier.

Pour rappel, Yvan Neyou a rejoint les Verts en juillet 2020, d'abord sous la forme d'un prêt. Le club ligérien l'a acheté ensuite à 400 000 euros, en janvier 2021. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 3 M€.