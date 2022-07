OM Mercato : Un attaquant international se rapproche de Marseille

Publié par ALEXIS le 23 juillet 2022 à 14:25

OM Mercato : Marseille proche d'un accord pour Justin Kluivert !

L’ OM est parmi les clubs intéressés par le profil de Justin Kluivert. Le club phocéen serait même bien placé pour arracher l’accord de l’AS Rome en vue du transfert de l’international néerlandais (2 sélections). Selon les informations de Il Messaggero, l'Olympique de Marseille est proche de boucler le transfert du joueur prêté à l’OGC Nice la saison dernière. Une nouvelle qui devrait faire plaisir à l’entraineur des Olympiens, Igor Tudor, dont l’équipe a enregistré deux revers en matchs amicaux de préparation, respectivement contre Norwich puis Middlesbrough. Justin Kluivert pourrait apporter de la vitesse sur le front offensif des Marseillais.

Cependant, rien n’est encore officiel, car d’autres clubs plus huppés que l’ OM sont sur les rangs pour s’attacher les services du joueur de La Roma. En d’autres termes, Pablo Longoria est toujours sous la menace de la concurrence, tant que rien d’officiel n’est signé.

Kluivert à l' OM sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire ?

D’ailleurs, le deal proposé par l’Olympique de Marseille pour se rapprocher de la signature de Justin Kluivert suscite des interrogations. Alors que les finances du club de Ligue 1 sont au rouge, l’on n’imagine pas Pablo Longoria sortir 15 M€ pour recruter le fils de la légende néerlandaise Patrick Kluivert. Ce montant est en effet la valeur de l’ailier gauche sur le marché des transferts en ce moment. À un an de la fin de son contrat à Rome (30 juin 2023), le joueur de 23 ans ne peut plus être prêté, à moins que le prêt ne soit assorti d’une option d’achat obligatoire. Il est donc possible que le président de l’ OM ait proposé ce deal-là à La Louve, dont le manager José Mourinho ne compte pas sur Justin Kluivert de toutes les façons.