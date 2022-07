OGC Nice Mercato : Une nouvelle opération se dessine au milieu

Publié par Ange A. le 25 juillet 2022 à 09:30

OGC Nice Mercato : L’OGCN pourrait de nouveau se débarrasser d’un milieu de terrain cet été. Un retour au Brésil est évoqué.

OGC Nice Mercato : Un Brésilien proche d’un retour au bercail

De retour sur le banc de l’ OGC Nice, Lucien Favre attend encore des renforts. Le successeur de Christophe Galtier n’a jusqu’ici accueilli que le Roumain Rares Ilie et Badredine Bouanani. En attendant d’autres renforts, le technicien suisse devrait enregistrer des départs. À un an de l’expiration de son contrat, Danilo Barbosa pourrait quitter le Gym cet été. Le milieu brésilien sort d’une saison blanche avec le club azuréen. Il n’a disputé qu’une seule rencontre lors de la campagne écoulée. Selon RMC Sport, Danilo pourrait retourner au Brésil. Le milieu de 26 ans avait déjà effectué son retour au bercail en 2021 dans le cadre d’un prêt. Il a été cédé à Palmeiras entre mars et décembre. Il a signé son retour au Gym cet hiver.

La future destination de Danilo Barbosa déjà connue ?

Ne disposant pas de garantie sportive pour la saison à venir, Danilo Barbosa pourrait encore quitter l’ OGC Nice cet été. Comme le révèle RMC, c’est du côté de la Serie A brésilienne qu’il pourrait évoluer cette année. La radio assure que Botafogo souhaite à son tour s’attacher les services du milieu de l’OGCN. Lequel peut également dépanner en tant que défenseur central. La source note toutefois que la formation brésilienne n’a pas encore formulé d’offre pour Danilo. Le club sud-américain opterait pour un prêt du milieu niçois.

Reste à savoir si cette formule fera les affaires du Gym. Les Aiglons avaient déboursé 10 millions d’euros en 2018 pour s’attacher les services de l’ancien sociétaire du Sporting Braga. En galère depuis sa signature à Nice (50 matchs, 1 but), le Brésilien a également vu sa cote prendre un coup. Sa valeur marchande n’est estimée qu’à 3,5 millions d’euros sur Transfermarkt.