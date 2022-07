OM Mercato : Une piste brésilienne s’éloigne de Marseille !

Publié par Timothée Jean le 25 juillet 2022 à 23:32

OM Mercato : Un défenseur brésilien ciblé par l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines prend une autre destination.

OM Mercato : Yan Couto en route pour l’Espagne

Désireux de renforcer le couloir droit de sa défense lors de ce mercato estival, l’ OMe a exploré plusieurs pistes en interne. Et l’une d’entre elles menait à Yan Couto. Le latéral droit brésilien sort d’une saison mitigée au SC Braga, comptabilisant un 1 but inscrit et 3 passes décisives en 28 rencontres. Prêté au sein du club portugais, le défenseur brésilien est retournement retourné à Manchester City où il ne rentre pas dans les plans de Pep Guardiola.

En difficulté chez les Cityzens, Yan Couto recherchait donc une nouvelle porte de sortie lors de ce mercato estival. Plusieurs clubs européens en quête en renfort défensif se sont ainsi positionnés en vue d’arracher sa signature. Outre le FC Porto, l’Olympique de Marseille aurait également entamé les négociations avec ses représentants en vue de l'attirer dans ses filets cet été. Mais à priori, le joueur de 20 ans ne posera pas ses valises dans la cité phocéenne cet été. Lié à Manchester City jusqu’en juin 2025, Yan Couto devrait finalement rebondir en Espagne.

OM Mercato : Accord total entre Yan Couto et Girona FC

En effet, selon les informations dévoilées par le journaliste espagnol Jorge Nicolas, le défenseur brésilien aurait conclu un accord total avec le Girona FC. L’affaire serait déjà pliée entre les différentes parties. Après une saison au SC Braga, Yan Couto s’apprête donc à découvrir la Liga espagnole la saison prochaine. Selon la source, il devrait rejoindre le club catalan sous la forme d’un prêt pour une saison. Ce transfert en Espagne sera ainsi l’occasion pour lui de prendre de l'expérience et progresser plus vite sur de nouvelles terres. Tandis que l’ OM s’est déjà attaché les services d’un nouveau latéral droit, en la personne de Jonathan Clauss.