Mercato ASSE : Une piste se referme pour un défenseur

Inscrit sur la liste des joueurs à transférer de l’ASSE, Dylan Batubinsika est toujours en attente d’un preneur. Son profil vient d’être repoussé par un club étranger.

L’ASSE ne veut plus de Dylan Batubinsika dans son équipe. Il est à l’écart du groupe professionnel depuis la préparation estivale, en attente de son transfert. Alors qu’il ne reste plus que neuf jours pour la fermeture du mercato d’été, les prétendants du défenseur central ne font pas l’effort nécessaire pour accéder à la demande de la Direction stéphanoise. Les prétendues offres de l’AEK Athènes ou encore du Panathinaïkos sont loin de l’indemnité fixée par l’AS Saint-Etienne pour l’international Congolais (10 sélections).

Alors que le quotidien Le Progrès avait fait savoir que le RSC Anderlecht refuse aussi de s’aligner sur l’exigence des dirigeants stéphanois, Sacha Tavolieri assure que le profil de Dylan Batubinsika a été proposé au club belge, mais il n’y a accordé aucun intérêt. La Direction des Mauves serait plutôt orientée vers d’autres cibles au profil différent de celui du défenseur des Verts, à en croire le journaliste belge.

❌🇨🇩 Par ailleurs, Dylan Batubinsika a bien été proposé mais le RSC Anderlecht n'a pas d'intérêt pour le défenseur de l'#ASSE.

Il est important de rappeler que le joueur de 29 ans est arrivé à l’ASSE en juillet 2023 en provenance du FC Famalicao au Portugal. Il est dans sa dernière année de contrat.