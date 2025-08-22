Mercato OM : Azzedine Ounahi vers la Liga !

Deux clubs de Liga mènent une rude bataille pour convaincre l’OM et recruter le milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi.

Mercato OM : Azzedine Ounahi se dirige vers l’Espagne

Le milieu de terrain de l’OM, Azzedine Ounahi attire l’Espagne. Le Lion de l’Atlas n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi après son retour à Marseille. Mais des clubs se positionnent pour l’accueillir les bras ouverts et lui donner de temps de jeu. Girona insiste. Le club espagnol prépare une offre d’environ 11 millions d’euros.

Cette somme dépasse celle du PAOK Salonique, déjà positionné. Cette formation de Liga veut convaincre Marseille et verrouiller un contrat de quatre ans avec le milieu marocain. Mais Girona n’est pas seul. L’Espanyol Barcelone s’accroche. Il veut réussir ce joli coup puisqu’il sait que Ounahi veut jouer en Espagne. Cette préférence maintient le club catalan dans la course, malgré l’avantage apparent de Girona.

Le joueur, arrivé à l’OM en janvier 2023 après un Mondial éclatant, n’a pas réussi à s’imposer. Blessures, irrégularité, manque de continuité : l’élan s’est brisé. Pourtant, sa valeur reste élevée. Marseille le sait, et pourrait accepter une vente dès cet été. Girona pousse, l’Espanyol aussi. Ounahi cherche une relance. Son futur se dessine en Liga, et la décision finale approche.