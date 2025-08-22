PSG – Angers : Grosse surprise dans le groupe du Paris SG

Ce vendredi à 21 heures, en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, le PSG reçoit Angers SCO. À quelques heures de ce premier match de la saison au Parc des Princes, le Paris SG a dévoilé le groupe de Luis Enrique avec une grosse surprise.

PSG : Khvicha Kvaratskhelia absent pour la réception d’Angers

Une semaine après sa courte victoire face au FC Nantes (1-0), le Paris Saint-Germain reprend du service en Championnat. En lever de rideau de la deuxième journée de Ligue 1, Luis Enrique et ses hommes accueillent le SCO d’Angers d’Alexandre Dujeux, tombeur du Paris FC (1-0) lors de la première journée.

Pour son grand retour au Parc des Princes après dix matches consécutifs disputés loin de la capitale, le PSG ne pourra pas compter sur Khvicha Kvaratskhelia. En effet, l’attaquant de 24 ans est absent de la liste des joueurs convoqués par Luis Enrique pour cette rencontre.

Une absence qui interrogé puisque l’international géorgien ne figurait pas dans le point médical d’avant-match publié par le club de la capitale le jeudi. Toutefois, le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport nous informe que Kvaratskhelia souffre d’une gêne musculaire sans gravité. Comme attendu, Senny Mayulu, qui effectue un travail de reprise, est également absent.

Poussé vers la sortie et annoncé proche de Manchester City, Gianluigi Donnarumma ne figure pas non plus sur la liste des 21 joueurs retenus pour affronter les Angevins. Tout comme le gardien espagnol Arnau Tenas, lui aussi en instance de départ. À noter la nouvelle absence de Presnel Kimpembe. Par contre, l’entraîneur du PSG pourra compter sur le retour de Joao Neves.

Après avoir purgé ses deux matches de suspension, le milieu de terrain portugais retrouve le groupe du PSG et devrait même être titulaire ce soir. Au lendemain de la signature de son premier contrat professionnel, le jeune Noham Kamara (18 ans) est lui aussi convoqué par Luis Enrique.

📋 Le groupe Parisien pour la première de la saison au Parc ! ⚔️🔴🔵#PSGSCO | @matchain_io pic.twitter.com/XY6OQUGjXu — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 22, 2025

Le groupe de Luis Enrique

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

Défenseurs : Marquinhos, Zabarnyi, Pacho, Hakimi, Mendes, Beraldo, Hernandez, Kamara

Milieux : Neves, Vitinha, Ruiz, Zaïre-Emery, Lee

Attaquants : Dembélé, Ramos, Barcola, Doué, Mbaye.