Mercato : L’OM dégouté, le choix final de Zhegrova tombe !

L’OM devra s’orienter vers d’autres pistes offensives en cette fin du mercato. Sa cible prioritaire, Edon Zhegrova, a tranché en faveur de la Juventus.

Mercato OM : Edon Zhegrova veut rejoindre la Juventus Turin

Le suspense autour du dossier Edon Zhegrova touche à sa fin. L’attaquant refuse jusqu’ici d’étendre son contrat. Ce refus pousse la direction du LOSC à le vendre cet été afin d’éviter un départ libre l’année prochaine. Sa situation a alors rapidement alerté l’Olympique de Marseille.

Les Phocéens voient en lui le profil idéal pour succéder à Jonathan Rowe. Sauf qu’après négociations, le joueur de 26 ans a fait son choix. Le média italien Tuttosport rapporte qu’Edon Zhegrova ne songe plus à signer à l’OM. Son unique volonté étant de rejoindre la Juventus Turin avant la fermeture du mercato.

Les détails de son contrat ont déjà fuité

Un accord sur les termes de son contrat avec les Bianconeri aurait déjà été scellé. Celui-ci prévoit un salaire annuel de 2,5 millions d’euros à Edon Zhegrova jusqu’en 2030. Le joueur n’attendrait plus que le LOSC et la Juventus trouve une entente pour rebondir en Italie. Le montant du deal est estimé entre 18 et 20 millions d’euros.

Tuttosport : Edon #Zhegrova veut rejoindre la Juve et ne pense pas à signer à l'#OM. Un accord sur son contrat a déjà été trouvé : salaire de 2,5M jusqu'en 2030. Son transfert est possible contre 18-20M, mais à condition que Nico Gonzalez rejoigne l'Atlético Madrid 🗞️ pic.twitter.com/aoD6jHqzKb — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 22, 2025

La Vieille Dame devra en revanche boucler la vente de Nico Gonzalez à l’Atlético Madrid pour faciliter sa venue. Edon Zhegrova patiente donc, sachant que le mercato ferme ses portes dans moins de dix jours. Ce dénouement est en tout cas amer pour l’OM. Les Phocéens devront se tourner vers d’autres cibles offensives.