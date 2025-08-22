Mercato PSG : Destination surprise pour Lucas Beraldo !

Au PSG, l’avenir de Lucas Beraldo demeure incertain. Le défenseur brésilien pourrait déjà changer de club avant la fermeture du mercato estival.

Mercato PSG : Beraldo peut partir, mais sous condition

À dix jours de la fin de ce mercato estival, la direction du PSG se concentre sur les gros dossiers. Donnarumma et Kolo Muani, par exemple, pourraient rapporter près de 80 millions d’euros au champion d’Europe. Mais une autre affaire est là : le départ de Lucas Beraldo vers le Panathinaïkos. Le compte @PSGInside_Actu en parle. Le défenseur de 21 ans sent bien la concurrence à Paris. Il veut jouer le Mondial. Pour ça, du temps de jeu garanti est nécessaire. En Grèce, il l’aurait.

Lire aussi : Mercato PSG : Une nouvelle offre pour Arnau Tenas !

Le PSG n’est pas fermé. Pourtant, une condition bloque : Beraldo part seulement si un remplaçant arrive. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos doit donc agir vite, trouver un défenseur de niveau. Les pensionnaires du Parc des Princes avaient payé 20 millions pour le faire venir de São Paulo. Le laisser filer sans solution serait risqué. Surtout qu’il a répondu présent, par exemple à Anfield contre Liverpool en Ligue des Champions.

À voir

Stade Rennais : Un flop proche de signer en Angleterre !

Lire aussi : Mercato PSG : Kvaratskhelia, une grosse menace révélée

Luis Enrique garde la main. Il sait que Beraldo pense au départ depuis le Mondial des Clubs. Mais le coach ne plie pas. Si Paris n’a pas mieux sous la main, Panathinaïkos devra patienter. La fin du mercato décidera. Il faut noter que ce club athénien lorgne aussi Renato Sanches.