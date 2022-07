ASSE Mercato : Une nouvelle piste de Saint-Étienne en attaque dévoilée

Publié par ALEXIS le 26 juillet 2022 à 00:02

ASSE Mercato : Un attaquant de l’ES Troyes AC, en plus de Florian Tardieu, est balancé sur les tablettes de l’AS Saint-Étienne.

ASSE Mercato : Yoann Touzghar de l’ESTAC visé

Si l’on en croit les rumeurs du mercato estival, l’ ASSE est décidée à faire son marché à l’ESTAC. Après avoir recruté Jimmy Giraudon et Dylan Chambost en provenance du club aubois, l’AS Saint-Étienne serait intéressé par le profil de Florian Tardieu (milieu défensif). Et ce n’est pas ! Yoann Touzghar aussi serait dans le viseur des Verts. Selon les informations du quotidien Le Progrès. L’avant-centre de Troyes pourrait débarquer dans le Forez d’ici la fin du mercato estival. Il fait partie des pistes surveillées par Loïc Perrin, qui avait indiqué dans une interview qu’il « y a un manque à ce poste (en pointe de l’attaque, ndlr) ».

L’international tunisien (6 sélections) n’a plus qu’un an de contrat à l’ESTAC (soit jusqu’au 30 juin 2023) et dispose d’un bon de sortie cet été. À 36 ans bientôt et après quatre saisons consécutives à Troyes, il ne devrait pas être retenu par le club aubois en cas d’offre concrète. La saison dernière, le N°7 de l'équipe de Bruno Irles n’avait fait que 28 apparitions en Ligue 1 pour seulement 16 titularisations. Comme quoi, Yoann Touzghar ne semble plus dans les plans du staff technique aubois et se dirige vers la porte de sortie du club. De plus, sa valeur marchande est estimée à 600 000 euros. Un montant dans les cordes de l’ ASSE.

Un 3e protégé de Batlles à l'AS Saint-Étienne ?

Pour rappel, Yoann Touzghar est un protégé de Laurent Batlles, tout comme Jimmy Giraudon et Dylan Chambost. Bénéficiant de la confiance du nouvel entraineur de l' ASSE à Troyes, il avait fait une saison prolifique en Ligue 2, couronnée par la montée de l’ES Troyes AC dans l’élite en 2021. En 36 matchs disputés, il avait marqué 16 buts et délivré 4 passes décisives lors de l’exercice 2020-2021, sous le maillot troyen et évidemment les ordres de Batlles.