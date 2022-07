OM Mercato : Marseille se rapproche d'un coup énorme en attaque

Publié par le 26 juillet 2022 à 10:40

OM Mercato : En quête de renforts offensifs cet été, l'Olympique de Marseille pourrait prochainement voir revenir l'un de ses chouchous.

OM Mercato : Marseille relance les négociations pour un crack

Le mercato s’annonce tumultueux cet été pour l’Olympique de Marseille, notamment pour ses dossiers offensifs. Alors que des rumeurs insistantes annonçaient un rapprochement entre Dries Mertens ou Alexis Sanches et l’ OM, les deux stars ne seraient finalement pas dans les plans phocéens pour la saison prochaine, laissant encore une fois planer le doute sur l’identité des renforts espérés à Marseille. Néanmoins, le club olympien pourrait enregistrer, contre toute attente, le retour de l’un de ses hommes forts de la saison dernière, Amine Harit.

Le joyau marocain, auteur d’une belle deuxième partie de saison sous les ordres de Jorge Sampaoli serait désormais plus proche d’un retour à l’Olympique de Marseille. Revenu à Schalke 04 après un prêt d’une saison dans la cité phocéenne, l’attaquant de 25 ans avait vu le club de Galatasaray remuer ciel et terre pour l’enrôler cet été. Alors qu’un accord de principe avait été conclu entre le club turc et le joueur, ce dernier ne serait finalement plus enclin à rejoindre les derniers 13e de Süper Lig. Comme le révèle le média italien TuttoMercatoWeb, Marseille aurait relancé les négociations pour recruter Amine Harit et ferait le forcing pour passer devant Galatasaray. Une opération jugée impossible il y a quelques temps, qui semble désormais bien réelle aujourd’hui.

OM Mercato : Amine Harit veut revenir à Marseille

Alors que le média transalpin faisait écho hier soir d’un regain d’intérêt de l’ OM pour l’international marocain, l’insider Mohamed Toubache-Ter en rajoute une couche, indiquant qu'Amine Harit serait plus enclin à revenir dans le Sud de la France, malgré une offre conséquente de Galatasaray. " C’est tout à fait vrai. (Harit) N’est pas du tout chaud à l’idée d’y aller alors que Galatasaray est le seul club qui lui propose un salaire conséquent (pratiquement identique à celui de Schalke). Oui l’argent n’est pas le seul moteur pour certains jours. #OM ", a tweeté l’ancien responsable communication de l'Angers SCO. Une superbe nouvelle pour Pablo Longoria qui, malgré des finances inférieures à celles de ses concurrents, pourrait bien toucher au but dans le dossier Harit.