PSG Mercato : Un grand talent espagnol séduit le Paris SG

Publié par Thomas G. le 28 juillet 2022 à 09:45

PSG Mercato : Barré par la forte concurrence au Paris Saint-Germain la saison passé, un international espagnol pourrait avoir sa chance cette année

PSG Mercato : Pablo Sarabia s'est fait une place au PSG

Preté l'année dernière au Sporting Portugal, Pablo Sarabia a réalisé la meilleure saison de sa carrière. Auteur de 15 buts en 29 matches, l’ailier espagnol a réussi son pari en s’exportant au Portugal. Ce prêt lui a notamment permis de retrouver une place de titulaire en sélection espagnole. Annoncé sur le départ à son retour au PSG, Pablo Sarabia pourrait créer la surprise et finalement rester cette saison dans l’effectif de Christophe Galtier.

L’international espagnol pourrait profiter du départ d’Angel Di Maria pour se faire une place au Paris SG. Derrière le trio Messi-Neymar-Messi, Pablo Sarabia devrait avoir une carte à jouer. Très en vue durant la tournée au Japon, l’attaquant de 30 ans a séduit son nouvel entraîneur et ses dirigeants. À tel point que l’international espagnol pourrait être titulaire lors du premier match officiel de la saison : le Trophée des champions. Kylian Mbappé étant suspendu, Pablo Sarabia est la solution numéro 1 pour Christophe Galtier. Une bonne performance au Trophée des champions conforterait un peu plus la place de Pablo Sarabia dans la rotation. Malgré un intérêt de plusieurs clubs de Liga dont l’Atlético Madrid et un belle valeur marchande, l’international espagnol pourrait rester au PSG.

PSG Mercato : Quel avenir pour Pablo Sarabia à Paris ?

À quelques mois de la Coupe du Monde, Pablo Sarabia sera très attentif à son temps de jeu au Paris Saint-Germain. Cet élément sera le facteur clé pour l’international espagnol pour décider de son avenir au PSG. Interrogé par l’AFP sur son retour en France, l’attaquant de 30 ans a déclaré : « Il était clair que je voulais rentrer à la maison et je suis très content d’être ici. Je pense que je peux apporter des choses, du travail, de l’enthousiasme, des buts, des passes décisives. » De retour après un prêt concluant au Portugal, Pablo Sarabia souhaite bousculer la hiérarchie en attaque en se rendant indispensable.