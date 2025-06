Mercato : 100M€ pour Zaïre-Emery, le PSG prêt à craquer ?

Moins en vue depuis les six derniers mois, Warren Zaïre-Emery a la côte sur le marché des transferts. Après Manchester City, Arsenal et le Real Madrid, c’est au tour de Manchester United de venir toquer à la porte du PSG pour le joueur de 19 ans avec une offre à couper le souffle.

Mercato PSG : Manchester United fonce sur Warren Zaïre-Emery

Révélation de la saison passée, Warren Zaïre-Emery a perdu sa place de titulaire au sein de l’équipe première du Paris Saint-Germain. Freiné par une blessure contractée avec l’équipe de France, le milieu de terrain formé au PSG a vu l’international espagnol Fabian Ruiz lui passer devant dans la hiérarchie.

Lisez aussi : Mercato : Arsenal contacte le PSG pour Warren Zaïre-Emery !

À voir Mercato ASSE : Un défenseur snobe Sainté et file au Bayer

De quoi lancer l’idée d’un départ durant ce mercato estival. Malgré un long bail courant jusqu’en juin 2029, le natif de Montreuil est ainsi placé dans le collimateur de Manchester United. En effet, selon les informations de Rudy Galetti, les Red Devils, qui souhaitent apporter du sang neuf à leur milieu de terrain la saison prochaine, se seraient renseignés pour un éventuel transfert de Warren Zaïre-Emery.

« Man UTD a demandé des informations sur Warren Zaïre-Emery, alors qu’il envisage plusieurs options au milieu de terrain. Le PSG a fixé un prix très élevé et ne prévoit pas vendre facilement, ce qui rend toute transaction difficile pour l’instant », rapporte le journaliste de TEAMtalk. Aux dernières nouvelles, le club anglais serait prêt à faire une folie pour contraindre le PSG à laisser partir Zaïre-Emery.

Le Paris SG prêt à céder face à Manchester United ?

Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 51 matches toutes compétitions confondues, Warren Zaïre-Emery a moins joué cette saison au Paris SG, mais cela ne dérange pas Manchester United qui serait disposé à sortir le chéquier pour le signer dès cet été. 🚨🗣️ Man UTD have asked for info on Warren Zaire‑Emery as they consider several midfield options.



⛔️ PSG have set a very high price and won't budget easily, making any deal challenging for now.



🗞️ All the details on @TEAMtalk ⤵️ pic.twitter.com/mYS4KGYJZN— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 26, 2025

À en croire les dernières indiscrétions relayées par Transferfeed, les pensionnaires d’Old Trafford ne seraient pas effrayés par les 100 millions d’euros fixés par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos comme le prix du transfert du jeune international français.

Lisez aussi : PSG : Terrible coup dur pour Warren Zaïre-Emery au Paris SG

À voir Mercato : C’est fait, un phénomène belge débarque au PSG !

Sir James Arthur Ratcliffe, le nouvel homme fort de Manchester United, n’attendrait plus que le OK de la direction parisienne pour signer le chèque. Pas forcément vendeur, le PSG serait en ce moment en pleine réflexion sur ce dossier. Affaire à suivre donc…