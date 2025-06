Mercato ASSE : Un défenseur snobe Sainté et file au Bayer

Outre Marvin Senaya du RC Strasbourg, une cible de l’ASSE en défense centrale échappe au club stéphanois. Elle file en Bundesliga au Bayern Leverkusen.

Mercato : ASSE, la cible Abdoulaye Faye choisit le Bayer Leverkusen

L’ASSE été doublé sur le dossier Marvin Senaya du RC Strasbourg. L’Équipe a annoncé sa signature imminente à l’AJ Auxerre. En plus de l’arrière latéral droit Franco-Togolais, les Stéphanois ont été devancés sur la piste menant vers Abdoulaye Faye du BK Häcken en Suède. Le défenseur central de 20 ans a été supervisé par les scouts de l’AS Saint-Etienne et est dans les petits papiers d’Eirik Horneland. Mais il ne jouera pas avec les Verts en Ligue 2.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Clap de fin sur une piste en défense

À voir Mercato : C’est fait, un phénomène belge débarque au PSG !

D’après les informations de Fabrizio Romano, il va s’engager avec le Bayer Leverkusen en Bundesliga dans les prochaines heures. Le Sénégalais a passé la visite médicale et il ne reste plus que la signature officielle de son contrat, à en croire le journaliste italien. Le transfert d’Abdoulaye Faye aurait été conclu autour de 5 millions d’euros alors qu’il est évalué à 2 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. 🚨🔴⚫️ Excl: Abdoulaye Faye has just completed his medical at Bayer Leverkusen and signs in as new defender today.



20 year old joins from Häcken as revealed two weeks ago, deal done.



Here we go, confirmed. ✅🇸🇳 pic.twitter.com/c6ZEY8MS9L— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2025

Lisez aussi : Mercato : L’ASSE fonce sur un défenseur très convoité

Il faut noter que l’ASSE, reléguée en Ligue 2, ne pouvait évidemment pas rivaliser avec le Bayer Leverkusen. Cependant, il faut saluer le flair des recruteurs stéphanois pour avoir détecté le jeune et talentueux défenseur du BK Häcken et validé son profil.