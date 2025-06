Mercato ASSE : Cap de fin sur une piste en défense

L’ASSE avait coché le nom d’un défenseur en difficulté au RC Strasbourg avant l’ouverture du mercato d’été. Mais il échappe au club relégué en Ligue 2 au profit d’une équipe de Ligue 1.

Mercato : Marvin Senaya va s’engager avec l’AJ Auxerre

L’ASSE cherche de nouveaux joueurs pour reconstruire sa défense poreuse de la saison dernière. Elle a recruté le jeune Lassana Traoré, mais il n’a aucune expérience du haut niveau, car il est en provenance du championnat du Sénégal.

En attendant une autre signature en défense, la piste stéphanoise menant vers Marvin Senaya vient de se refermer. Selon les informations de L’Équipe, il va s’engager avec l’AJ Auxerre en Ligue 1 dans les prochains jours.

D’après la précision du quotidien sportif, le club icaunais et son homologue alsacien devraient finaliser leur accord en début de semaine. Il ne reste plus que de petits détails à régler avant la visite médicale et la signature du Franco-Togolais.

L’ASSE doublée par un concurrent de Ligue 1

L’AS Saint-Etienne se voit ainsi doublé sur le dossier Marvin Senaya, alors qu’elle s’était positionnée rapidement pour le recruter cet été. L’idée des Stéphanois étant de renforcer un poste ou Dennis Appiah et Yvann Maçon n’ont pas été rassurants.

En effet, le défenseur de 24 ans est indésirable au Racing Club Strasbourg Alsace. Depuis 2021, il enchaîne les prêts. Il avait passé la saison 2021-2022 au FC Sochaux-Montbéliard, puis la suivante (2022-2023) à Rodez AF. La saison dernière, le natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne) a passé la deuxième moitié au FC Lausanne-Sport en Suisse, toujours sous la forme d’un prêt.

Victime d’une blessure à la malléole en avril dernier, il n’a joué que 8 matchs avec le club suisse.

De retour à Strasbourg, Marvin Senaya n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur Liam Rosenior. Sous contrat au RCSA jusqu’en juin 2027, le défenseur visé par l’ASSE est évalué à 1,8 M€.

