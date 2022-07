Stade Rennais Mercato : Après Theate, le SRFC attend un grand central

Publié par Thomas le 28 juillet 2022 à 15:15

Stade Rennais Mercato : Alors que le SRFC s'apprête à officialiser la venue d'Arthur Theate, le club veut signer un défenseur d'expérience.

Stade Rennais Mercato : Theate ne sera pas la seule arrivée en défense au SRFC

Après plusieurs semaines calmes, le SRFC accélère enfin sur le marché des transferts. Avec pour seul recrue, la légende olympienne Steve Mandanda, les Rouge et Noir vont acter ce jeudi l’arrivée d’un renfort défensif, en la personne d’Arthur Theate. Le défenseur central de Bologne est arrivé hier à Rennes et paraphera son nouveau contrat dans la journée, pour une officialisation prévue ces prochaines heures. Un très joli coup signé Florian Maurice, après l’échec Kim Min-jae, qui ne compte toutefois pas s’arrêter là.

D’après L’Équipe, l’international belge ne devrait pas être le seul central à poser ses valises en Bretagne cet été. Le quotidien sportif évoque l’arrivée prochaine d’un défenseur central d’expérience, censé épauler une charnière centrale très jeune (Omari, Badé et Theate sont tous les trois nés en 2000). Cette arrivée future serait en réalité la " principale " signature en défense, d’après la source. Si aucun nom n’a pour l’instant fuité concernant l’identité de cette possible recrue, il est fort à parier qu’il s’agissait, il y a peu, de l’Argentin José Luis Palomino, finalement contrôlé positif à un test anti-dopage.

Stade Rennais Mercato : Pour sa défense, le SRFC visait deux joueurs du PSG

Dans son édition du jour, L’Équipe dévoile que le Stade Rennais avait des vues au PSG cet été, pour parfaire son axe défensif. Le club breton était sur les traces d’Abdou Diallo, une piste déjà évoquée précédemment, mais également de Thilo Kehrer, dont l’avenir se dessine loin de la capitale. Si les deux joueurs ne s’opposaient pas à un départ vers le SRFC, leur salaire conséquent, ainsi que l’indemnité demandée par le PSG aurait finalement fait capoter l’opération.

En ce qui concerne Arthur Theate, qui devrait s’engager pour 4 saisons chez les Rouge et Noir, son salaire devrait être l’un des plus conséquents de l’effectif de Bruno Genesio, avec un revenu progressif de 1,6 millions d’euros par an. Le joueur de 22 ans pourrait débuter ce samedi sous ses nouvelles couleurs contre Aston Villa en amical.