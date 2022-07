OL Mercato : Une arrivée bientôt actée à Lyon grâce à Fekir

Publié par Thomas le 28 juillet 2022 à 16:45

OL Mercato : En quête de renforts au milieu de terrain, l'Olympique Lyonnais se rapprocherait d'un deal important, bien aidé par Nabil Fekir.

OL Mercato : Nabil Fekir envoie Carvalho à l’Olympique Lyonnais

Après avoir recruté l’Argentin Nicolas Tagliafico, au nez et à la barbe de Brighton, l’Olympique Lyonnais devrait prochainement acter l’arrivée d’une sentinelle, chère à Peter Bosz. " Si on veut continuer à jouer en 4-3-3 avec un seul 6, alors oui on cherche une sentinelle ", évoquait il y a quelques jours l’entraîneur néerlandais. Si la piste Ibrahima Sissoko du RC Strasbourg était un temps étudiée, le board rhodanien semblerait désormais proche de boucler la venue du Portugais William Carvalho.

Priorité de l’ OL pour son milieu, le joueur du Betis Séville est pressenti pour entrer dans la transaction pour le transfert d’Houssem Aouar, qui est de son côté ciblé par la formation andalouse. Alors que Carvalho n’était dans un premier temps pas enclin à rejoindre l’Olympique Lyonnais, ce dernier aurait finalement changé d’avis grâce à son coéquipier du Betis, Nabil Fekir.

Comme le révèle GOAL, il existerait un accord entre le joueur de 30 ans et Lyon pour une signature cet été. Nabil Fekir aurait joué les entremetteurs dans ce dossier, persuadant le Portugais d’opter pour l’ OL plutôt que Nottingham Forest, qui lui faisait également la cour. Une opération rondement menée, qui ne tiendrait désormais que sur un accord entre le Betis et Houssem Aouar pour que l’échange ait lieu.

OL Mercato : William Carvalho dernière arrivée des Gones cet été ?

Très actif sur le marché des transferts depuis l'ouverture le 10 juin dernier, l’Olympique Lyonnais devrait marquer une pause conséquente en cas d’arrivée d’une sentinelle ces prochains jours. Avec Lacazette, Lepenant, Tolisso, Tagliafico et possiblement Carvalho, Lyon cocherait toutes les cases de ses objectifs sur le marché.

Avec en parallèle, les prolongations de Maxence Caqueret, Anthony Lopes et Thiago Mendes, les Gones peuvent se targuer d’avoir réalisé un mercato de haut standing cet été. Toutefois, le club de Jean-Michel Aulas pourrait se laisser tenter par un renfort offensif, notamment en cas de départ de Moussa Dembélé, Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere. Ces derniers temps, la rumeur d’un retour de Memphis Depay au Groupama Stadium a fait surface, avec le départ quasi acté du Néerlandais du FC Barcelone. De quoi réserver une belle surprise d’ici le 1er septembre ?