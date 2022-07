OL Mercato : Memphis Depay proche d'un retour en Ligue 1

Publié par Nicolas le 26 juillet 2022 à 16:15

OL Mercato : Après une saison passée au Barça, l'ancien attaquant de Lyon pourrait revenir dans le championnat de France.

OL Mercato : Memphis Depay dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1

Après une saison passée au Barça, Memphis Depay pourrait déjà quitter les Blaugranas. Malgré un exercice 2021-2022 plus que correcte, au cours duquel il a inscrit 13 buts et délivré 2 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues, le natif de Moordrecht ne figure pas dans les plans de Xavi pour la saison à venir. Il faut dire que le technicien catalan dispose désormais d'un effectif XXL, notamment en attaque, avec les arrivées combinées de Raphinha et Robert Lewandowski.

Si l'on compte les éléments offensifs déjà présents la saison dernière, comme Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé et Ansu Fati, on s'aperçoit que l'horizon semble bouché pour Depay. Ainsi, des clubs de Ligue 1 seraient disposés à recruter l'attaquant néerlandais. L'Olympique Lyonnais, se verrait bien récupérer son ancienne star mais le secteur offensif des Gones parait bien pourvu avec l'arrivée de Lacazette, et les présences de Dembélé et Toko-Ekambi. En revanche, la piste menant à l'Olympique de Marseille semble plus réaliste. En quête d'un attaquant d'envergure internationale pour épauler Arcadiusz Milik, notamment pour bien figurer en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille est sur le dossier du buteur batave depuis quelques semaines. Reste à savoir si l'état-major marseillais pourra s'aligner sur les exigences du Barça, qui demanderaient environ 20 millions d'euros pour libérer l'attaquant international aux 42 buts en 83 sélections.

OL Mercato : Memphis Depay plaît en Europe

Depuis quelques semaines, Memphis Depay fait l'objet d'intérêts de plusieurs clubs à travers l'Europe. Le Barça avait tenté de l'envoyer à Tottenham dans le cadre du prêt de Clément Lenglet, mais le Néerlandais ne voulait pas aller dans le Nord de Londres. Dernièrement, Mundo Deportivo révélait que l'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, était intéressé par le profil de son compatriote pour renforcer l'attaque mancunienne.

En Italie, la Juventus cherche toujours un attaquant. Bien que la priorité de Massimiliano Allegri reste Alvaro Morata, la Vieille Dame pense à lui pour renforcer son secteur offensif en cas d'échec sur le dossier de l'attaquant espagnol. Enfin, une autre piste sérieuse semblait mener en Liga. Comme avec Lenglet, les Blaugranas ont pensé envoyer Depay au FC Séville dans le cadre du transfert de Jules Koundé, mais finalement cela ne se fera pas. On devrait en savoir plus sur le futur de Memphis Depay dans les prochains jours.