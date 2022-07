Man United Mercato : Cristiano Ronaldo prend une décision incroyable

Publié par Thomas G. le 28 juillet 2022 à 16:08

Man United Mercato : De retour à Manchester après avoir manqué la reprise, Cristiano Ronaldo aurait fait une proposition à United.

Man United Mercato : Cristiano Ronaldo veut faciliter son départ

Hier, Cristiano Ronaldo était de retour à Manchester après des semaines d’absences en raison d'un problème familial. Le buteur portugais a pu s’entretenir avec Erik ten Hag et Sir Alex Ferguson à Carrington. CR7 aurait une nouvelle fois réaffirmé sa volonté de quitter Manchester United cet été pour jouer la Ligue des Champions. Un départ qui n’est pas accepté par son nouvel entraîneur et les dirigeants de Man United qui souhaiteraient le garder encore un an.

Dans l’optique de favoriser son départ, Cristiano Ronaldo aurait formulé une offre aux Red Devils. Selon le Daily Mail, le quintuple Ballon d’Or aurait proposé aux Mancuniens de résilier son contrat qui expire en juin 2023. Cette proposition permettrait la fin du feuilleton pour les Red Devils et une réduction non-négligeable de la masse salariale. Cristiano Ronaldo renoncerait à près de 30 millions d’euros pour faciliter son départ de Man United.

Le divorce entre la légende portugaise et les Red Devils semble consommé, l’attaquant de 37 ans ne s'est pas entraîné hier. Sa visite, en compagnie de son agent Jorge Mendes, avait pour unique but de mettre la pression sur ses dirigeants. La balle est désormais dans le camp de Manchester United qui va devoir prendre rapidement une décision. Les Mancuniens veulent éviter que cette affaire impacte le groupe d’Erik ten Hag.

Man United Mercato : L’avenir de Cristiano Ronaldo est toujours incertain

La proposition faite par l’attaquant portugais à Manchester United n’est pas anodine. Cristiano Ronaldo veut convaincre un club du gotha européen en arrivant libre. La situation contractuelle de CR7 pourrait donner des idées à certains clubs qui n’avaient pas les moyens de le recruter. Reste à savoir si les dirigeants de Man United vont accepter de libérer leur meilleur joueur.