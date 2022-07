ASSE Mercato : Une superbe nouvelle tombe à l'AS Saint-Etienne

Publié par Thomas le 29 juillet 2022 à 13:34

ASSE Mercato : Alors que Saint-Etienne se prépare pour son premier match contre Dijon, Laurent Batlles a appris une superbe nouvelle concernant une recrue.

ASSE Mercato : Dylan Chambost de retour sur les terrains

Blessé contre Grenoble dès l’entame de jeu en amical, le 15 juillet dernier, la recrue estivale Dylan Chambost pourrait bien déjouer tous les pronostics concernant sa convalescence. Touché à l’avant-bras, le milieu de terrain formé à l’AS Saint-Etienne va bien faire son retour dans l’effectif de Laurent Batlles, plus vite que prévu. Alors qu’un diagnostic médical prévoyait une absence de plus de 4 semaines, le joueur de 24 ans a fait son grand retour sur les terrains ce vendredi, pour le plus grand bonheur des supporters.

Première recrue de l’ère Batlles, Dylan Chambost a vu les médecins du club lui donner le feu vert pour une reprise progressive avec course et utilisation du ballon en individuel. Opéré dans la foulée du match contre Grenoble, l’ancien Troyen devait reprendre la course mi-août mais semblait récupérer plus vite que prévu. Si le joueur est bien évidemment trop juste pour la rencontre contre Dijon ce samedi, il pourrait néanmoins figurer dans le groupe pour la réception du Nîmes Olympique le 6 août.

ASSE Mercato : Adil Aouchiche finalement parti pour rester à Saint-Etienne

Annoncé proche d’un départ cet été après la relégation, le milieu offensif stéphanois, Adil Aouchiche, devrait rempiler une nouvelle saison chez les Verts. Malgré un intérêt prononcé de Feyenoord, l’ancien joueur du PSG serait en parfaite harmonie à l’AS Saint-Etienne, nouant notamment une bonne relation avec son nouveau coach.

Comme l’indique Mohamed Toubache-Ter ce vendredi, Laurent Batlles aimerait garder Aouchiche cet été, qui, en parallèle, n’aurait reçu aucune offre de clubs étrangers. " Faudrait arrêter de faire circuler l’idée que le coach stéphanois désire DÉGAGER Adil Aouchiche. Ça se passe très bien entre les 2 et l’entretien s’est très bien passé ! Le joueur a un gros salaire, rien de plus et zéro offre sur la table ", déclare l’ancien responsable communication de l'Angers SCO.