ASSE Mercato : Dijon, transferts, Batlles fait de grandes annonces

Publié par Thomas le 28 juillet 2022 à 13:15

ASSE Mercato : En conférence de presse ce jeudi, Laurent Batlles a évoqué le premier choc de l'AS Saint-Etienne contre Dijon en Ligue 2.

ASSE : Batlles a hâte de débuter le championnat

Après des semaines de pause, marquées par un changement d’entraîneur et de nombreuses arrivées, l’AS Saint-Etienne retrouve la compétition ce samedi, pour la première journée de Ligue 2 face au Dijon FCO. Un premier vrai test pour l’équipe ligérienne qui débutera le championnat avec une pénalité de 3 points. « on est assez impatient de débuter, rentrer vite dans la compétition, on a envie de se frotter aux grosses équipes et ça commence avec Dijon », a déclaré Laurent Batlles en conférence de presse ce jeudi.

Pour cette rencontre, l’entraîneur de l’ ASSE sera privé de plusieurs joueurs dont la recrue estivale Dylan Chambost. Blessé en début de rencontre face à Grenoble en amical, l’ancien Troyen a été opéré et sera indisponible au moins un mois. « Il y a Dylan de blessé, on n’aura pas Yvan (Neyou) et Moukoudi. Antoine (Gauthier) est toujours blessé au dos. Charles (Abi) et Aimen (Moueffek) sont en reprise », a annoncé Batlles avant de s’attarder sur ses deux nouvelles recrues, Victor Lobry et Mathieu Cafaro.

Selon l’entraîneur stéphanois, les deux milieux de terrain « peuvent prétendre à débuter » contre Dijon, notamment Cafaro, qui a réalisé une présaison importante du côté du Standard de Liège.

ASSE Mercato : Batlles peste contre l’incertitude du mercato

Menacé de perdre encore plusieurs joueurs importants comme Denis Bouanga, Yvan Neyou ou Mahdi Camara, Laurent Batlles souhaite se focaliser sur la reprise de Ligue 2, et compte bien utiliser toutes ses forces en présence. « Aujourd’hui je me sers de l’effectif que j’ai, je ne peux pas les éliminer. Certains m’ont dit qu’ils voulaient s’en aller mais ils sont là ».

Interrogé sur le marché des transferts, le coach des Verts s’est montré plus mesuré concernant de possibles départs et arrivées. « J’ai eu Loïc au téléphone, il faut se focaliser sur la compétition. On pourra dans une semaine évoquer certaines arrivées ou certains départs », a simplement déclaré Laurent Batlles. Le technicien de l’ ASSE a cependant tenu à déplorer la complexité de débuter un championnat en pleine période mercato. « J’aurai préféré faire comme les Anglais, décider que le mercato s’arrête lors de la première journée, je trouve que c’est embêtant ».