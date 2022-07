Barça Mercato : Une star portugaise se rapproche de Barcelone

Publié par Thomas le 29 juillet 2022 à 18:04

Barça Mercato : Après avoir signé Robert Lewandowski et Jules Koundé, le FC Barcelone pourrait accueillir une sensation portugaise.

Barça Mercato : La piste Bernardo Silva prend de l’ampleur

Le mercato 2022 du FC Barcelone risque de rentrer dans les annales du football. Au bord du gouffre l’été dernier avec le départ de Lionel Messi au PSG, mêlé à une crise économique sans précédent, le club catalan s’est depuis reconstruit et se montre insatiable sur le marché des transferts. Encore hier, les Blaugranas ont officialisé la venue du défenseur tricolore Jules Koundé, recruté au nez et à la barbe de Chelsea. Mais le Barça serait déjà sur un nouveau coup spectaculaire du côté de Manchester City.

Pour parfaire son axe offensif, déjà bien renforcé par les arrivées de Lewandowski et Raphinha, le FC Barcelone aimerait s’attribuer les services de Bernardo Silva. Pas intouchable chez les Skyblues, l’ancien Monégasque ne verrait pas d’un mauvais œil un départ vers la Catalogne, un transfert fou qui pourrait bel et bien se réaliser cet été.

D’après L’Équipe, le coéquipier de Cristiano Ronaldo en sélection aurait été offert par son agent au Barça mais aussi au Real Madrid. Si la piste menant aux champions d’Europe s’est vite refermée, un rapprochement avec Barcelone serait à l’ordre du jour. D’après Gerard Romero, la venue de Bernardo Silva se réchauffe au Barça, qui pourrait activer sa venue en cas notamment de départ de Frenkie de Jong. Le milieu néerlandais serait de fait la clé pour recruter Bernardo Silva. Seulement, aux dernières nouvelles, l'ancien joueur de l'Ajax ne devrait pas quitter la Calatogne lors du mercato.

Barça Mercato : Laporta annonce vouloir conserver Frenkie de Jong

Un temps annoncé proche de Manchester United, Frenkie de Jong devrait finalement rempiler une saison de plus chez les Blaugranas. Malgré un salaire imposant, qui freine certaines opérations mercato cet été, le milieu garde la confiance de son entraîneur Xavi mais également de son président. Interrogé sur le futur de son joueur, Joan Laporta a lâché une réponse limpide, scellant le sort du Néerlandais. « Frenkie de Jong est un joueur du Barça. Le club veut qu'il reste et il veut rester. Nous ferons tout notre possible pour qu'il reste et j'espère qu'il fera aussi tout son possible pour rester. » Le FC Barcelone devra donc trouver d’autres moyens économiques pour attirer Bernardo Silva dans ses rangs.