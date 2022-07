RC Lens Mercato : Une pépite quitte le RCL et rebondit en Belgique

Publié par ALEXIS le 31 juillet 2022 à 01:10

RC Lens Mercato : Un jeune joueur prometteur a quitté le RCL sans faire de bruit. Son nouveau club a officialisé son arrivée et sa signature.

RC Lens Mercato : Anis Hadj Moussa quitte le RCL et signe à l'Olympic Charleroi

Joueur talentueux et très prometteur, Anis Hadj Moussa a fait ses preuves avec les équipes de jeune du RC Lens, notamment la réserve. Cependant, il n’a jamais joué en Ligue 1, même pas en Ligue 2 avant la montée du RCL en 2021. Après 4 saisons sous le maillot des Sang et Or (il était arrivé à Lens en provenance du FC Montfermeil), le joueur de 20 ans a quitté le Nord et la France. Au grand dam de la direction du Racing Club qui a tenté en vain de retenir la pépite, afin qu’elle poursuive sa progression à la Gaillette. Ayant repoussé l’offre du RC Lens, Anis Hadj Moussa a rejoint le Royal Olympic Club Charleroi en Belgique. Il a signé un contrat d’une saison, jusqu’au 30 juin 2023, avec le club évoluant en troisième division belge.

Le club belge s'enflamme pour la pépite débarquée de Lens

Les Dogues (surnom du club) ont officialisé la signature de l’ex-Lensois, via la réaction de leur directeur sportif, Mohamed Dahmane. « Tous ceux qui étaient présents la saison passée au match de gala contre Lens se souviennent de lui. C’est certainement un des meilleurs talents que j’ai pu voir ces dernières saisons. Donc quand le sélectionneur de l’équipe nationale U23 d'Algérie Nourredine Ould Ali m’a appelé pour me demander, si j’étais intéressé je n’ai pas hésité une seconde. C’est un bonheur d’avoir pu l’attirer », a justifié le dirigeant du club basé à Montignies-sur-Sambre, sur son site internet.

Pour rappel, l'international algérien U23 avait marqué un but contre la réserve lensoise, lors du match au cours duquel la cellule de recrutement de Charleroi l’avait repéré. À noter aussi qu'Anis Hadj Moussa avait failli quitter le RC Lens pour le Portugal pendant le dernier mercato hivernal. La transaction avait capoté en dernière minute en raison d'un désaccord entre Vitoria Guimarães et les représentants du natif de Paris.