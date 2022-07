Stade Rennais : Le SRFC s'incline face à Aston Villa, les notes !

Publié par Timothy le 30 juillet 2022 à 20:15

Pour ce dernier match amical, avant la reprise du championnat, le Stade Rennais s'incline 1-2 face au dernier 14e de Premier League, Aston Villa.

Stade Rennais-Aston Villa : Une équipe du SRFC plutôt convaincante

Les hommes de Bruno Genesio retrouvaient l'équipe d'Aston Villa, coachée par l'international anglais, Steven Gerrard. Le Stade Rennais a globalement maîtrisé son sujet, ce samedi, en se montrant offensif dans la plupart des duels, mais s'est fait surprendre en fin de rencontre. Un dernier match de préparation sous un soleil de plomb, plutôt équilibré, où les deux gardiens ont été sollicités. Même si aucune occasion franche n'a su vraiment réveiller les 19 706 spectateurs du Roazhon Park. Hormis le but signé par la dernière recrue rennaise, Arthur Theate, dès la 7e minute de jeu.

En deuxième période, Bruno Genesio a laissé la chance aux jeunes de se montrer pour la saison à venir. Une période moins rythmée que la première où les joueurs du SRFC, ont parfois manqué de justesse et de concentration. De leur côté, les Villans en ont profité et sont parvenus à inscrire un deuxième but logique à la 81e. Malgré un pressing haut en fin de rencontre, le Stade Rennais manque le coche et termine sur une fausse note, avant de recevoir le FC Lorient le 7 août prochain.

Les notes du SRFC face à Aston Villa :

Mandanda 5 : Il encaisse un but à la 14e en se faisant surprendre par le rebond d’une reprise de Bailey. Il a manqué d'anticipation sur quelques occasions, notamment sur les deux buts encaissés. À la 34’, il fait une belle intervention au sol. Bon à la relance et occupe un rôle de leader, en échangeant avec ses défenseurs.

Traoré 6 : Peu sollicité sur son couloir, mais le peu qu'il l'a été, il s'est montré offensif et convaincant.

Badé 5 : Il manque toujours un peu de confiance pour lutter contre les attaques adverses.

Theate 7 : Première prestation réussie et plus qu'encourageante pour l'international belge. Sur un corner joué à deux entre Bourigeaud et Majer, ce dernier centre et trouve Theate qui inscrit son premier but (7’). Très présent sur corner où il sollicite son jeu de tête à plusieurs reprises. Remplacé par Belocian à la mi-temps.

Truffert 6 : Bonne couverture défensive. À l'aise dans les airs pour repousser les attaques anglaises.

Majer 6 : Imposant pressing faisant reculer les Villans. À la 44e, il rate une passe sur un décalage à droite. Remplacé par Doué (63').

Santamaria 7 : À l’aise à la relance et défensivement, où il n'a pas hésité à venir en soutien à Theate (36’).

Tait 6 : Un peu brouillon dans ses récupérations et son jeu balle au pied. Néanmoins, il s’arrache sur tous les ballons. Belle frappe à la 57'. Remplacé par Ugochukwu (75').

Bourigeaud 7 : Il offre un superbe décalage vers Laborde dès la 3e minute de jeu. Il s'est offert une balle de but à la 69e avec une magnifique passe signée Doué, capté par le gardien d'Aston Villa.

Laborde 5 : Peu sollicité en première mi-temps, il s'est offert très peu d'occasions devant le but. Remplacé par Guirassy à la mi-temps.

Terrier 6 : Pressing offensif dès la 5e minute de jeu. Il se bat sur le côté, mais n'a pas été assez sollicité, comme Laborde. Remplacé par Sulemana (63').