ASSE Mercato : L’annonce de Perrin sur le transfert de Bouanga

Publié par Ange A. le 30 juillet 2022 à 21:45

ASSE Mercato : La grosse mise au point de Perrin pour Bouanga

L’AS Saint-Étienne a manqué son retour en Ligue 2. Samedi, l’ ASSE s’est inclinée sur la pelouse de Dijon (2-1). Denis Bouanga a notamment réalisé une rencontre mitigée. L’attaquant gabonais a d’abord été passeur décisif sur le but d’Ayman Aiki avant de se faire expulser dans les dernières minutes du temps réglementaire. Cette expulsion a de quoi jeter un froid sur son avenir au moment où il est annoncé sur le départ. Contre Dijon, l’ancien Nîmois aurait peut-être disputé sa dernière rencontre avec les Verts. Coordinateur sportif du club ligérien, Loïc Perrin a fait la lumière au moment où un départ de Bouanga vers la MLS est évoqué. Le responsable stéphanois assure n’avoir reçu aucune offre pour l’attaquant de 27 ans.

Aucune offre de Los Angeles pour Bouanga

« Pour l’instant, il n’y a rien de bien concret pour Denis Bouanga. On attend les offres concrètes avant d’évoquer au cas par cas les joueurs. On en a eu quelques-unes, mais pas énormément », a assuré l’emblématique capitaine de l’AS Saint-Étienne au micro de beIn Sports. Lequel s’est de nouveau exprimé sur la suite du mercato de l’ ASSE. Il attend encore des départs à Sainté.

« On est content de ce qu’on a pu faire, même si le mercato est encore long. On aimerait que ça aille vite pour les départs. Ça serait plus simple pour nous et pour les joueurs. Ça serait plus simple pour construire un effectif qui est la difficulté des mercatos. On va attendre comme tout le monde le 1er septembre pour voir notre effectif définitif même s’il peut se passer encore beaucoup de choses surtout dans les dernières heures du mercato. On s’y prépare, on étudie nous pas mal de dossiers par rapport aux possibles départs », a poursuivi le responsable stéphanois.