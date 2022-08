PSG Mercato : Après Di Maria, un Parisien vers la Juventus

Publié par Ange A. le 01 août 2022 à 09:08

PSG Mercato : Comme Angel Di Maria, un autre Argentin du Paris Saint-Germain pourrait rejoindre la Juventus de Turin cet été.

PSG Mercato : Un milieu parisien vers la Juventus cet été

En pleine opération dégraissage, le Paris Saint-Germain n’a jusqu’ici enregistré que trois départs. Alphonse Areola, Marcin Bulka et Xavi Simons ont quitté le PSG cet été. Les deux premiers étaient respectivement prêtés avec option à West Ham et l’OGC Nice. Quant au milieu néerlandais, il n’a pas renouvelé son contrat et a rejoint le PSV Eindhoven en tant que joueur libre. Après ces départs, d’autres éléments devraient également quitter la capitale. Avec la concurrence au milieu de terrain, Leandro Paredes est notamment annoncé partant tout comme Georginio Wijnaldum et Idrissa Gueye. Le milieu argentin devrait retourner en Serie A. L’international argentin (44 sélections/4 buts) est visé par la Juventus de Turin. Des discussions seraient en cours entre Parisiens et Turinois pour sa venue.

Négociations entre Paris et la Juventus pour Leandro Paredes

La Gazzetta dello Sport assure que le Paris Saint-Germain et la Juventus doivent s’accorder sur la meilleure formule concernant Leandro Paredes. La Vieille Dame ne voudrait qu’un prêt du milieu de 28 ans. Le PSG souhaiterait y inclure une option d’achat obligatoire. Laquelle pourrait s’élever à 15 millions d’euros. Une véritable braderie au vu de ce que les dirigeants parisiens avaient déboursé pour s’attacher les services du Sud-américain en janvier 2019. Paris avait déboursé 40 millions d’euros pour recruter l’Argentin en provenance de Saint-Pétersbourg.

Avec la signature de Vitinha au PSG, Paredes est parti pour voir son temps de jeu s’amenuiser. Dimanche, il n’a d’ailleurs disputé que 12 minutes contre Nantes lors de la victoire lors du Trophée des champions (4-0). Le milieu de terrain serait disposé à rejoindre Turin pour préparer au mieux la Coupe du monde. Il retrouverait son compatriote Angel Di Maria. En fin de contrat à Paris, l’ailier de 34 ans a rejoint les Bianconeri cet été.