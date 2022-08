OGC Nice Mercato : Deux nouveaux accords attendus au Gym

Publié par Anthony le 01 août 2022 à 23:50

OGC Nice Mercato : Le Gym passe la deuxième dans ce mercato. Après avoir recruté Alexis Beka Beka ce lundi, Nice a trouvé deux nouveaux accords.

OGC Nice Mercato : Deux accords trouvés pour le Gym

Après avoir recruté Rares Ilies et Alexis Beka Beka ce lundi, l'OGC Nice s'active dans cette deuxième partie de mercato et serait en passe de recruter deux nouveaux joueurs. Le premier, Aaron Ramsey, vient tout juste de résilier son contrat avec la Juventus. Le milieu de terrain peut s'engager où il le souhaite et est tombé d'accord avec les Aiglons pour rejoindre le club méditerranéen cet été. Le Gym considère déjà le recrutement comme acté et pourrait devenir la troisième recrue du club. Le Gallois est un homme avec de l'expérience qui pourrait aider l'entrejeu niçois notamment en Ligue Europa Conference lui qui connaît très bien les compétitions européennes.

Le deuxième joueur qui devrait rejoindre Nice dans les jours à venir est Kasper Schmeichel, afin de remplacer Walter Benitez parti au PSV Eindhoven. L'équipe de Lucien Favre est tombée d'accord avec Leicester pour recruter le portier Danois pour une somme d'environ 1 million d'euros assorti d'un bonus en cas de qualification en Ligue des Champions. Il devrait passer sa visite médicale d'ici quelques jours mais des détails du contrat ne sont pas encore clairs, comme la durée du contrat. L'agent du joueur voudrait qu'il signe pour 3 ans sous peine que le transfert n'échoue, alors que Nice ne voudrait qu'un an plus une année en option.

OGC Nice Mercato : Les yeux rivés vers l'Europe de l'Est

L'OGC Nice cherche à améliorer son secteur offensif en souhaitant recruter l'Ukrainien de 21 ans, Mykhaylo Mudryk. Néanmoins, son club, le Chakhtar Donetsk réclame plus de 20 millions d'euros pour le "Neymar Ukrainien". Le Gym va devoir faire face à la concurrence du Bayer Leverkusen qui tente aussi d'enrôler le jeune crack aux 2 buts inscrits et 9 passes décisives délivrées en 19 matches.

Mais un dossier en cache un autre, cette fois du côté du Zénith Saint-Pétersbourg. Le Gym s'est renseigné au sujet de Wilmar Barrios, international colombien (52 sélections) et l'aurait déjà annoncé au vice-président du club. En utilisant les règles de la FIFA, le club du sud de la France pourrait obtenir un prêt du défenseur s'il souhaite suspendre son contrat jusqu'en juin 2023.

Pendant ce temps, Nice a déjà bouclé l'arrivée de Mattia Viti pour un montant de 15 millions d'euros bonus compris et serait sur le point d'obtenir Alex Telles sous forme de prêt en provenance de Manchester United. Le club chercherait aussi à recruter Fabiano Perisi. La deuxième partie du mercato s'annonce chaude du côté de l'OGC Nice qui veut s'armer pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine.