Barça Mercato : Un attaquant international sur le départ !

Publié par Nicolas le 02 août 2022 à 03:15

Barça Mercato : Après une saison dernière difficile, un attaquant pourrait rapidement quitter Barcelone pour s'engager dans un autre club.

Barça Mercato : Martin Braithwaite pourrait quitter Barcelone pour Vigo

Faisant partie de la fameuse liste des joueurs indésirables établie par Xavi, Martin Braithwaite sait qu'il doit trouver un point de chute s'il veut jouer régulièrement et arriver en forme pour la prochaine Coupe du monde au Qatar qui aura lieu en novembre prochain. Selon le quotidien As, l'attaquant international danois (60 sélections, 10 buts) souhaite résilier son contrat qui court jusqu'en 2024, afin de retrouver un club plus facilement. Pour le moment, un club serait intéressé pour s'attacher les services du joueur : le Celta Vigo.

Toujours selon As, Braithwaite pourrait accompagner Iago Aspas sur la ligne d'attaque du Celta mais d'après les derniers propos du président du club galicien Carlos Mouriño en conférence dce presse, il semblerait que le dossier soit plus complexe : « Il n'est pas notre première option et jusqu'à présent, nous avons toujours apporté les premières options. Nous voulons signer un attaquant, mais il n'est pas la première option, même si rien ni personne n'est exclu. » Ainsi, le président du club de Vigo a-t-il réellement à l'esprit que Martin Braithwaite est un second choix ou es-ce une intox afin de mieux travailler ce dossier en coulisses ? La piste reste sérieuse et il faudra attendre quelques jours pour en savoir plus sur l'intérêt que porte le Celta à Braithwaite.

Barça Mercato : L'option Getafe pour Braithwaite

Martin Braithwaite pourrait également partir du côté de Getafe. Malgré l'arrivée de Borja Mayoral en provenance du Real Madrid, le Danois est vu comme un renfort de poids. On imagine probablement déjà une association prometteuse entre Mayoral, ancienne doublure de Karim Benzema, et Martin Braithwaite, ancien attaquant du Barça.

Déjà barré par la concurrence de Pierre-Eymeric Aubameyang, Ansu Fati et Memphis Depay la saison dernière, l'arrivée des récentes recrues offensives telles que Robert Lewandowski et Raphinha ainsi que la récente prolongation d'Ousmane Dembélé poussent de toute façon Braithwaite à quitter le Barça. Arrivé à la surprise générale en provenance de Leganes pour 18 millions d'euros en 2019, Martin Braithwaite a disputé 58 matches en trois saisons sous les couleurs du FC Barcelone, pour 10 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues.