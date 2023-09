Comme chaque coach de Ligue 1, Paulo Fonseca a fait le bilan du mercato estival en conférence de presse. L'entraîneur portugais n'est pas satisfait.

Mercato LOSC : Paulo Fonseca demande un attaquant

Ce samedi, le mercato estival a refermé ses portes en France. Au grand dam du LOSC, qui cherchait un attaquant en soutien de Jonathan David. Ce renfort, surtout espéré par Paulo Fonseca, n'est pas arrivé.

S'il reste la solution des buteurs libres de tout contrat, l'entraîneur portugais est très agacé. Présent en conférence de presse, il s'en est pris à la direction du club : « Ce n'est pas facile de trouver un attaquant. Mais on avait quatre mois pour essayer de le trouver. On a essayé de voir ce qui était possible mais ce n'est pas comme ça qu'on doit travailler. Les décisions ne sont pas bonnes car il n'y a pas beaucoup de possibliités » a-t-il concédé à travers des propos rapportés par RMC Sport.

La piste Martin Braithwaite abandonnée ?

La demande de Paulo Fonseca sera peut-être entendue dans les prochains jours. La cellule de recrutement étudie le profil de Martin Braithwaite, qui joue à l'Espanyol Barcelone (D2 espagnole). S'il est encore sous contrat, l'ancien Toulousain pourrait être libéré par son club afin de permettre un transfert. Cependant, la tendance est plutôt opposée à l'heure actuelle. L'attaquant de 32 ans est d'une importance capitale pour l'Espanyol, lui qui a marqué 10 buts en Liga la saison passée.

D'autres pistes avaient été activées par Olivier Létang, le président lillois. L'une d'entre elles menait à Keita Baldé, ancien ailier de l'AS Monaco ou encore de l'Inter Milan d'après L'Équipe. Peu utilisé au Spartak Moscou (15 matchs, 3 buts), il a finalement choisi... l'Espanyol Barcelone pour la suite de sa carrière. Un coup dur pour Lille qui se retrouve sans cibles au poste d'attaquant. La sonnette d'alarme a été tirée par Paulo Fonseca, reste à savoir si les dirigeants sauront trouver le profil capable d'épauler Jonathan David.