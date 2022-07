Barça Mercato : L’UEFA annonce le transfert de Robert Lewandowski

Publié par JEAN-LUC D le 16 juillet 2022 à 12:45

Barça Mercato : Grande priorité de Xavi au Barça, Robert Lewandowski va quitter le Bayern Munich. L’UEFA a mis un terme au suspense entourant ce dossier.

Barça Mercato : Accord total annoncé pour Robert Lewandowski

Après huit saisons de bons et loyaux services, Robert Lewandowski va changer d’air. Après plusieurs semaines de négociations, les dirigeants du FC Barcelone et leurs homologues du Bayern Munich sont parvenus à un accord total pour le transfert de l’attaquant de 33 ans. En effet, selon Sky Sport et Bild, l’international polonais va rejoindre l’Espagne pour un montant de 50 millions d’euros, dont 5 millions d’euros de bonus.

Un soulagement pour le joueur qui n’a pas caché son souhait de quitter la Bundesliga après douze années de présence en Allemagne, au Borussia Dortmund et au Bayern Munich. D’après les dernières informations du tabloïd britannique The Athletic, Lewandowski devrait parapher un bail de trois ans avec les Blaugranas, soit jusqu’en juin 2025, plus une saison supplémentaire en option. Il devrait ensuite rejoindre ses nouveaux coéquipiers en tournée aux États-Unis dès dimanche.

Barça Mercato : « Robert Lewandowski va rejoindre officiellement le FC Barcelone »

Robert Lewandowski a fait ses adieux à ses partenaires et au staff technique du Bayern Munich. Le natif de Varsovie est désormais attendu à Miami, où il va passer sa visite médicale avec le FC Barcelone. D’ailleurs, le vice-président de l’UEFA a définitivement mis un terme au suspense qui pouvait encore existé dans ce dossier en annonçant la prochaine signature du buteur bavarois en faveur du club culé.

En effet, sur son compte Twitter, Zbigniew Boniek a indiqué vendredi soir que « Robert Lewandowski va rejoindre officiellement le FC Barcelone. C'est sûr à 100%. La question est de savoir si c'est une bonne décision. » Annoncé également dans les plans du Paris Saint-Germain et de Chelsea, Lewi va donc aller poursuivre sa carrière en Liga.