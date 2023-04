Publié par JEAN-LUC D le 27 avril 2023 à 16:12

Annoncé sur les traces d’une pépite espagnole, qui évolue au Celta Vigo, le PSG a vu le Real Madrid lui damer le pion dans ce dossier.

PSG Mercato : Le Paris SG veut renouveler son milieu de terrain

Après une saison difficile ponctuée par une nouvelle désillusion en Ligue des Champions et une élimination en Coupe de France par l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre de nouveaux changements lors du prochain mercato estival. À l’instar de l’attaque, le milieu de terrain serait également l’un des principaux chantiers de Luis Campos. Le conseiller football du PSG souhaiterait recomposer ce secteur de jeu qui a montré ses limites cette saison.

D’autant que Fabian Ruiz, Carlos Soler et Renato Sanches pourraient quitter les rangs du Paris SG dès cet été. Dans cette optique, Luis Campos aurait flashé sur le profil de Gabri Veiga. Considéré comme l’une des révélations de la saison en Espagne, grâce à ses performances solides et constantes, le joueur du Celta Vigo est déjà courtisé par les plus grands d’Europe, puisqu’en dehors du PSG, Manchester City et le Real Madrid seraient également sur ses traces. Aux dernières nouvelles, les Merengues seraient en passe de damer le pion à ses adversaires dans ce dossier.

Gabri Veiga acheté puis prêté par le Real Madrid

Déterminé à préparer au mieux la succession de Luka Modric et Toni Kroos, le Real Madrid serait proche d’enregistrer la signature de Gabri Veiga. D’après les informations de Defensa Central, les dirigeants madrilènes et leurs homologues de Celta Vigo auraient négocier les termes du transfert du milieu de terrain de 20 ans en marge de la rencontre opposant les deux équipes.

Le Real Madrid aurait accepté de payer les 40 millions d’euros de la clause libératoire de Veiga en plusieurs versements. En contrepartie, le joueur devrait être laissé en prêt dans son club la saison prochaine afin de poursuivre sa progression. En attendant de finaliser le transfert de Jude Bellingham, le Real envoie un signal fort avec Veiga.