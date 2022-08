Equipe de France : Officiel, les Bleus actent une importante signature

Publié par Anthony le 02 août 2022 à 17:32

Equipe de France : Arrivée jusqu'en demi-finale de l'Euro féminin 2022, la FFF a pris une décision importante pour l'avenir de l'Equipe de France.

Equipe de France : Corinne Diacre prolonge jusqu'en 2024

Après avoir fait rêver l'Equipe de France en atteignant les portes de la finale lors de l'Euro féminin 2022, les Bleues se sont inclinées 2-1 contre l'Allemagne au cours d'un match avec de nombreux rebondissements. Un rêve de premier sacre européen s'est éteint, mais laisse beaucoup d'espoir pour la Coupe du Monde 2023 et les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour emmener les Bleues le plus loin possible dans la compétition et tenter d'obtenir la victoire à la maison, la Fédération Française de Football a acté une importante signature.

Annoncé depuis quelques jours déjà, Noël le Graët souhaitait prolonger le contrat de Corinne Diacre suite à la demi-finale de l'Euro. Voilà chose faite, l'ancienne capitaine des Bleues dirigera le banc de l'Équipe de France féminine jusqu'en 2024.

"Je suis heureuse et fière de poursuivre l’aventure avec l’Équipe de France pour ces deux saisons supplémentaires qui s’annoncent forcément très riches avec une compétition chaque année. Malgré la déception de s’arrêter en demi-finale, l’Euro a été encourageant et je suis ravie d’avoir l’opportunité de continuer à travailler avec ce groupe dans l’espoir d’aller décrocher le premier titre de l’Équipe de France féminine, d’abord en Coupe du Monde puis aux JO devant notre public ", a déclaré la sélectionneuse.

Equipe de France : Objectif le Mondial 2023 et les JO 2024

À 47 ans, Diacre n'a donc pas terminé son aventure avec les Bleus et va devoir guider son équipe jusqu'au sommet de la compétition mondiale qui se déroulera en 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour rappel, l'Equipe de France s'est faite éliminée en quart de finale contre les États-Unis lors du Mondial 2019 en France.

Après cet échec à la maison, la sélectionneuse aura une deuxième chance pour remporter une compétition sur le sol français lors des Jeux olympiques en 2024 à Paris. Tous les regards seront donc tournés vers les Bleues menées par la vaillante Wendy Renard. Pour le moment, rendez-vous le 2 septembre prochain pour le match contre l'Estonie dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde.