L'Équipe de France de football dirigée par Didier Deschamps, entre dans la phase de préparation des qualifications pour l'Euro 2024, on fait le point sur cette équipe prometteuse. Le sélectionneur des Blues a balayé l'actualité de son groupe pour le journal L’Équipe.

La génération dorée de l'Équipe de France de Football

L'Équipe de France de Football a connu une période exceptionnelle de succès ces dernières décennies. Après avoir remporté la Coupe du Monde 1998 avec de grands noms comme Zinédine Zidane, Didier Deschamps, Thierry Henry. Fabien Barthez, Marcel Desailly, Bixente Lizarazu ou Lilian Thuram, une nouvelle génération de joueurs talentueux a mis fin au flottement d’avant 2018, année de la seconde victoire mondiale.

Cette nouvelle équipe a montré qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleures équipes du monde. La clé de ce succès a été la génération dorée de joueurs français qui ont atteint leur apogée à ce moment-là. Des noms tels que Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, et N'Golo Kanté sont devenus des icônes du football mondial, mais comme le veut le football, de nouveaux entrants vont chasser les joueurs en fin de carrière comme Olivier Giroud, Steve Mandanda et bien d'autres.

Le défi de la continuité

Cependant, la véritable mesure d'une équipe de classe mondiale est sa capacité à maintenir la cohérence et à se régénérer. La retraite de plusieurs joueurs clés de la seconde génération dorée et les départs de certains pour le championnat d’Arabie saoudite est un défi majeur pour l'équipe nationale. Des figures emblématiques telles qu'Hugo Lloris et Karim Benzema ont laissé la place à des Mike Maignan, Brice Samba ou Alban Lafont dans les buts et Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram ou Ousmane Dembélé pour l’attaque.

Didier Deschamps, qui dirige cette équipe, entre dans la phase de préparation des échéances à venir avec quelques critiques. Il a répondu et rassuré autant que faire se peut dans les colonnes de L'Équipe. La phrase à retenir du sélectionneur des Bleus est « Je ne suis pas isolé ». À l'aube de sa douzième saison en tant que sélectionneur de l'Équipe de France de football et de la reprise des qualifications pour l'Euro 2024, Didier Deschamps a décidé d'aborder divers sujets brûlants. Entre Kylian Mbappé, Thierry Henry, et les récents changements à la Fédération Française de Football (FFF), l'entraîneur emblématique partage ses réflexions sur les défis à venir.

Pour le cas Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe nationale et joueur du Paris Saint-Germain, Didier Deschamps révèle que la situation complexe avec son club l'a préoccupé, mais il se félicite que les choses se soient normalisées. Mbappé a été écarté du groupe pro du PSG pendant plusieurs semaines avant d'être réintégré. Deschamps affirme qu'il aurait de toute façon compté sur Mbappé en septembre, même s'il n'avait pas joué en août, montrant ainsi sa confiance envers son capitaine.

Le rôle de capitaine de Kylian Mbappé

Le sélectionneur s'est également exprimé sur le rôle de capitaine de Kylian Mbappé, soulignant que son bilan est "très positif". Il décrit Mbappé comme un leader naturel, capable de relier les générations de joueurs au sein de l'équipe. Dommage que les joueurs du PSG ne pensent pas comme le sélectionneur national puisqu'ils n'ont désigné Mbappé que comme 4e dans la hiérarchie des capitaines de l'équipe parisienne. Deschamps insiste sur le fait que Mbappé, malgré son ambition personnelle, est également axé sur le collectif et ne néglige pas ses coéquipiers.

Les Jeux Olympiques et l'Euro 2024 en ligne de mire

La question des Jeux Olympiques et de l'Euro 2024 est abordée, avec Kylian Mbappé potentiellement disponible pour les deux compétitions. Didier Deschamps ne semble pas opposé à cette idée, tout en soulignant que la décision reviendra aux présidents de clubs. Il rappelle les enjeux particuliers des JO mais souligne que l'Euro reste une priorité.

L'arrivée de Thierry Henry chez les Espoirs

En ce qui concerne la nomination de Thierry Henry en tant que sélectionneur des Espoirs, Deschamps se montre positif et respectueux envers son ancien coéquipier. Il considère que Henry a les compétences nécessaires pour ce poste malgré son inexpérience en tant qu'entraîneur numéro un. Il laisse la décision à la FFF, soulignant que les résultats d'Henry seront le meilleur juge de sa compétence.

Relations avec les nouveaux responsables de la Fédération Française de Football

Enfin, Didier Deschamps a répondu à la question de savoir s'il se sent plus isolé avec les changements récents intervenus à la FFF. Il admet que sa relation avec l'ancien président Noël Le Graët était unique, mais souligne qu'il se sent toujours soutenu par la FFF et son nouveau président, Philippe Diallo. Il insiste sur l'importance de la communication directe entre lui et les dirigeants de la FFF pour prendre des décisions concernant l'Équipe de France.

L'interview de Didier Deschamps offre un aperçu fascinant de la façon dont il gère les défis et les changements constants au sein de l'Équipe de France de football. Alors que la qualification pour l'Euro 2024 se profile à l'horizon, les fans peuvent espérer que l'équipe continuera à exceller sous sa direction.