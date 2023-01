OM : Avant le SRFC, une bonne nouvelle en approche pour Eric Bailly

Publié par Enzo Vidy le 13 janvier 2023 à 10:37

Après la faute grossière d'Eric Bailly lors de la victoire de l' OM samedi dernier, la FFF aurait tranché pour le défenseur de Marseille avant le SRFC.

Le week-end dernier, alors que l' OM est opposé au Hyères FC à l'occasion des 32es de finale de la Coupe de France, Eric Bailly est coupable d'un geste extrêmement dangereux à l'encontre de Almike Moussa N'Diaye, et est logiquement expulsé dès la 14e minute. Quelques heures après la rencontre remportée 2-0 par les Marseillais, les nouvelles données par l'entraîneur du club de National 2 ne sont pas rassurantes. "Il a été transféré à l'Hôpital Nord et ils l'ont admis en réanimation, par précaution. On prie pour que tout se passe bien pour lui. C'est un garçon super et un de nos meilleurs éléments."

Le lendemain, le verdict est terrible pour le milieu du Hyères FC, plusieurs côtes sont fracturées, et de vives douleurs au niveau des poumons et du foie sont mentionnées par le Mauritanien. Eric Bailly, venu dans le vestiaire juste après son expulsion pour prendre des nouvelles et offrir un maillot dédicacé, lui rendra visite quelques jours plus tard à l'hôpital. En ce qui concerne la sanction du défenseur de l' OM, la FFF aurait rendu son verdict jeudi soir.

OM : Deux matches de suspension pour Eric Bailly ?

Si l'on en croit les informations révélées dans l'After Foot sur RMC, Eric Bailly aurait écopé de seulement deux matches de suspension après son intervention dangereuse la semaine dernière. Au vu du diagnostic concernant la nature de la blessure de Almike Moussa N'Diaye, cette sanction serait assez miraculeuse pour le joueur de l' OM qui a déjà purgé un match de suspension contre l'ESTAC mercredi soir. Il devrait donc manquer la réception du FC Lorient samedi à 19h, pour potentiellement faire son retour vendredi prochain à l'occasion du choc entre l' OM et le Stade Rennais pour les 16es de finale de la Coupe de France.