OM Mercato : Marseille proche de boucler un deal avec Celta Vigo

Publié par Timothée Jean le 02 août 2022 à 21:37

OM Mercato : Désireux de réduire son effectif, l’Olympique de Marseille pourrait prochainement boucler une belle opération avec le Celta Vigo.

OM Mercato : Le Celta Vigo se lance sur un attaquant de Marseille

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor a fait des choix forts durant la préparation estivale. Le technicien marseillais a peu utilisé certains joueurs et a montré à ses éléments que leur temps de jeu serait compté cette saison. Il leur a fait comprendre que leur avenir était dorénavant bouché à l’ OM et que la meilleure option pour eux était de trouver un nouveau point de chute avant la fermeture du marché des transferts. C’est notamment le cas de Bamba Dieng.

Véritable révélation marseillaise, l’attaquant sénégalais n’est pas certain de poursuivre sa progression à l’Olympique de Marseille. Il est relégué dans la hiérarchie des attaquants et l’entraîneur Igor Tudor envisagerait sérieusement de se séparer de lui au plus vite. Mais Bamba Dieng n’est pas le seul attaquant en difficulté sous les ordres du successeur de Sampaoli,Cédric Bakambu est aussi poussé vers la porte de sortie.

Arrivé l’hiver dernier, l’international congolais a perdu sa place de titulaire à l’ OM. Il ne souhaite pas être un troisième choix pour Igor Tudor. La solution pour lui serait donc d’aller cher plus de temps de jeu loin du Vélodrome. D’ailleurs, son départ serait à l’étude en interne. Comme l’indique le média ibérique Morrazzo, le Celta Vigo s’intéresse de très près à Cédric Bakambu. Les dirigeants espagnols seraient même rentrés en contact avec leurs homologues marseillais en vue de boucler sa signature au plus vite.

OM Mercato : Un prix déjà fixé pour Cédric Bakambu

Il convient de rappeler que la direction de l’ OM entretient de bonnes relations avec le Celta Vigo, ce qui a même facilité la récente arrivée de Ruben Blanco sous la forme d’un prêt. Les deux écuries pourraient ainsi conclure un autre deal ensemble. En tout cas, l’Olympique de Marseille ne ferme pas vraiment la porte à un départ de Cédric Bakambu. Selon la presse espagnole, le club phocéen attendrait un chèque d’environ 7 millions d’euros pour acter son transfert. Reste à savoir si le Celta Vigo répondra favorablement aux exigences marseillaises. Les discussions se poursuivraient en interne.