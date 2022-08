OM Mercato : C’est fait, Marseille tient sa nouvelle recrue au milieu

Publié par Timothée Jean le 03 août 2022 à 14:16

OM Mercato : L’Olympique de Marseille poursuit son recrutement estival et est proche de boucler l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain.

OM Mercato : Jordan Veretout d’accord avec Marseille

En dépit des tensions existantes entre l’entraîneur Igor Tudor et une partie de son vestiaire, l’Olympique de Marseille poursuit son recrutement estival. Après la signature de sept nouvelles recrues, l’ OM travaille à présent pour faire venir un nouveau milieu de terrain. Depuis le départ de Boubacar Kamara, le club phocéen n’est toujours pas parvenu à trouver son digne remplaçant. Et après moult recherches et plusieurs échecs, les dirigeants phocéens ont visiblement trouvé la recrue idéale.

La presse italienne révélait récemment que l’Olympique de Marseille a décidé d'accélérer les négociations pour s’offrir les services de Jordan Veretout. Les contacts entre les différentes parties se sont multipliés ces dernières heures. Et si l’Olympique Lyonnais s’était également positionné sur ce dossier, c’est bien l’ OM qui serait en passe de boucler la signature de l’international tricolore. L’Équipe assure en effet que Marseille vient de conclure un accord avec Jordan Veretout pour un transfert, qui devrait se réaliser d'ici la fin de la semaine.

OM Mercato : Marseille travaille sur le prêt du joueur

Le milieu de terrain de 27 ans, lié à l’AS Rome jusqu'en juin 2024, pourrait ainsi devenir la huitième recrue estivale du mercato ambitieux de l’OM. Une arrivée de taille pour l'effectif d’Igor Tudor qui attendait depuis des semaines une arrivée au milieu. Les dirigeants marseillais devront à présent trouver un terrain d’entente avec leurs homologues romains afin de finaliser cette grosse opération. Et c’est là que les choses se compliquent. Car si la Louve ne ferme pas la porte au départ de son joueur, elle attendrait un chèque d’environ 15 millions d’euros pour son transfert. Un montant que l’OM ne peut dépenser actuellement en raison de ses difficultés économiques.

C’est pour cela que les dirigeants de l’Olympique de Marseille privilégieraient l'option d'un prêt pour Jordan Veretout. Les négociations se poursuivent dans ce sens. Les Phocéens veulent donc profiter des bonnes relations avec leurs homologues italiens pour faciliter cette transaction et finaliser son prêt dès que possible.