OM Mercato : C’est officiel, Marseille se sépare d’un attaquant !

Publié par Timothée Jean le 03 août 2022 à 22:16

OM Mercato : Focalisé sur la réduction de son effectif cet été, l’Olympique de Marseille vient d’enregistrer un nouveau départ en attaque.

OM Mercato : Une jeune attaquant quitte Marseille

En dépit de ses difficultés financières, la direction de l’Olympique de Marseille œuvre toujours en silence pour attirer de nouveaux renforts supplémentaires. Les dirigeants de l’ OM sont déjà parvenus à signer sept recrues estivales et s’activent en coulisse pour boucler la signature d’Alexis Sanchez. Les négociations seraient en très bonne voie entre les différentes parties. Pour faciliter le transfert de l’international chilien, le club phocéen devra néanmoins se séparer de quelques attaquants.

Les noms de Bamba Dieng, Cédric Bakambu et Konrad De la Fuente sont cités parmi les potentiels partants. Mais avant de boucler ces éventuels départs, la direction de l’ OM vient de se séparer d’un jeune attaquant. Daouda Gueye, qui évoluait jusqu’ici avec la réserve de l’équipe phocéenne, va en effet poursuivre sa carrière en National 2. Le buteur de 26 ans s’est officiellement engagé avec l’US Créteil-Lusitanos, après avoir résilié sa dernière année de contrat avec l’ OM. Le club du Val-de-Marne vient d’officialiser son transfert via son site officiel. « Arrivé en provenance de l’Olympique de Marseille, l’attaquant Daouda Gueye débarque dans le Val-de-Marne », peut-on lire dans le communiqué du club.

OM Mercato : Daouda Gueye, un sérieux atout offensif pour l’US Créteil

Arrivé en août 2021 en provenance de Rodez FC, Daouda Gueye n’a jamais eu l’occasion de s’exprimer son potentiel en équipe première de l’Olympique de Marseille. Le jeune attaquant sénégalais a tout de même réalisé des performances très prometteuses avec la réserve de l’ OM, où il a terminé meilleur la saison dernière (12 buts inscrits en 21 matchs de N2). Après une saison passée chez les Phocéens, le jeune avant-centre va donc poursuivre son ascension à l’US Créteil-Lusitanos, qui pourra compter sur un sérieux atout offensif pour la saison à venir.