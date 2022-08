OM Mercato : C'est fait, une superbe arrivée bouclée à Marseille !

Publié par Nicolas le 04 août 2022 à 14:59

OM Mercato : Après quelques jours de négociations, un milieu de terrain international va s'engager officiellement avec Marseille.

OM Mercato : Jordan Veretout arrive à Marseille aujourd'hui

Le milieu de terrain international de l'AS Rome, Jordan Veretout, va s'engager avec l'Olympique de Marseille sous forme de prêt avec option d'achat de 11 millions d'euros. Il doit arriver en fin de semaine à Marseille pour finaliser le deal et rencontrer ses futurs coéquipiers. Le club de la Louve préférait un transfert sec avec un montant supérieur à 10 millions d'euros, mais l'excellente relation qu'entretiennent les deux clubs depuis les transferts de Cengiz Under et Pau Lopez l'été dernier a permis de trouver un terrain d'entente assez facilement.

Le deal est similaire à ce qui avait été conclu pour les arrivées de Cengiz Under et Pau Lopez : l'option d'achat sera automatiquement levée si Veretout joue 15 matches avec l'écurie phocéenne. L' OM prendra en charge la totalité du salaire du joueur de 29 ans, qui aurait déjà trouvé un accord contractuel avec les Phocéens.

Cette saison, Jordan Veretout n'entre pas forcément dans les plans de José Mourinho, qui va accueillir en prêt Georginio Wijnaldum au milieu de terrain. La saison dernière, il a disputé 36 rencontres de Serie A et a inscrit 4 buts. Il a notamment remporté la toute première édition de l'Europa Conference League face au Feyenoord Rotterdam en mai dernier. Vainqueur de la Ligue des Nations en octobre dernier avec l'Équipe de France, le milieu de terrain axial espère être sélectionné par Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar qui aura lieu en novembre prochain. Ce prêt à l' OM va lui permettre de s'assurer un temps de jeu suffisant, ce qui lui donnera une meilleure chance d'être sélectionné pour le Mondial 2022.

OM Mercato : Veretout n'est pas le bienvenu pour certains supporters de Marseille

À l'annonce d'un accord proche d'être conclu entre Jordan Veretout, l'Olympique de Marseille et l'AS Rome, des supporters marseillais ont montré leur désapprobation, créant même sur Twitter un hashtag intitulé #VeretoutNotWelcome pour militer contre la venue de l'international français dans la cité phocéenne. En cause, une affaire judiciaire concernant la belle-famille du joueur.

Interrogé en conférence de presse sur ce point, Pablo Longoria a fustigé l'attitude de ces internautes, qui utilisent Twitter comme un tribunal populaire sans même avoir des preuves de ce qu'ils avancent. « Je pose des questions : "Est-il condamné ?" Second point : "Qu'a-t-il fait exactement ?" On est sur des suppositions, non ? Dans la vie, naturellement, il faut avoir de l'éthique, des valeurs, aller vers les choses bien faites et droites. Mais le jugement populaire, sur des rumeurs... C'est un réflexe de la vie actuelle, les réseaux sociaux : ils pensent ainsi, tout le monde doit suivre... Juger sur une supposition... C'est juste ? C'est moralement acceptable ? Il faut avoir une réflexion générale sur ce type de sujet, et respecter les personnes. » Malgré cet épisode, Jordan Veretout sera bien un joueur de l' OM d'ici la fin de la semaine.