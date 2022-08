PSG Mercato : Galtier confirme pour Sanches et annonce 3 recrues

Publié par JEAN-LUC D le 04 août 2022 à 14:29

PSG Mercato : Christophe Galtier confirme l’arrivée de Renato Sanches au Paris SG. Mais le milieu de terrain du LOSC ne sera pas le dernier renfort parisien.

PSG Mercato : Renato Sanches attendu au Paris SG « cet après-midi »

Plus aucun doute possible, Renato Sanches va devenir un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens et leurs homologues du LOSC ont trouvé un accord total pour le transfert du milieu de terrain de 24 ans. Présent en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier, l’entraîneur du club de la capitale a confirmé l’arrivée imminente de l’international portugais qu’il attend cet après-midi.

« Il est attendu cet après-midi. C'est un joueur qui a des qualités que d'autres n'ont pas, notamment Marco Verratti et Vitinha, il est très explosif, percutant, avec de l'impact. Il y avait cette opportunité là sur le marché : il connaît à la fois le championnat français et le très haut niveau. Il va devoir s'intégrer. Il va être en retard sur la préparation mais il est totalement différent en terme d'explosivité, pour casser des lignes et aussi rattraper des coups sur le plan défensif », a déclaré l’ancien coach de l’AS Saint-Étienne, qui s’attend à accueillir d’autres renforts d’ici la fin du mercato estival.

PSG Mercato : Galtier attend encore 3 recrues au Paris SG

Renato Sanches ne sera pas la dernière recrue de Luis Campos. Après l’ancien joueur du Bayern Munich, le Paris Saint-Germain va encore recruter et c’est Christophe Galtier lui-même qui le dit. « J’attends encore trois joueurs. Vous m'avez demandé combien, je vous réponds trois, après, je connais la difficulté du mercato et on est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui sont proches en termes de niveau pour avoir une saine concurrence. Est-ce que ces trois joueurs vont arriver vite, plus tard ou pas du tout, je ne le sais pas. Mais je sais que le club met tout en œuvre pour avoir le meilleur effectif », a expliqué le successeur de Mauricio Pochettino.

Parmi ces arrivées attendues, le Paris SG espère notamment la venue d'un défenseur central. Si la piste Milan Skriniar se refroidit, les Rouge et Bleu disposeraient d'une alternative à l'international slovaque. En parallèle, Luis Campos travaille d'arrache-pied sur l'incorporation d'une troisième recrue au milieu et d'un attaquant disposant d'un profil de relayeur.