PSG Mercato : Le Paris SG se lance sur une star de Premier League !

Publié par Thomas le 03 août 2022 à 13:46

PSG Mercato : En attendant l'arrivée de Renato Sanches, le Paris SG tenterait de signer un autre international portugais au milieu de terrain.

PSG Mercato : Bernardo Silva visé en plus de Renato Sanches !

Le Paris Saint-Germain est en feu ce mercredi sur le marché des transferts. Après avoir bouclé le départ de Georginio Wijnaldum à l’AS Rome dans la matinée, le club de la capitale a en parallèle obtenu un précieux accord avec le LOSC pour la signature de Renato Sanches. Si le joueur portugais est attendu d’ici la fin de la semaine à Paris pour parapher son nouveau contrat, un autre milieu de la Seleção pourrait prochainement suivre ses pas.

D’après les informations de Foot Mercato, le PSG souhaiterait enrôler Bernardo Silva cet été, en plus des arrivées de Vitinha et Sanches dans l’entrejeu. Le média spécialisé, qui évoquait il y a peu la volonté de Campos de signer un 3e joueur dans l'entrejeu, affirme aujourd’hui que le milieu créatif de Manchester City serait l’élu à ce poste. Cible prioritaire de Xavi au FC Barcelone, Bernardo Silva ne verrait pas d’un mauvais œil un départ de Man City, qui plus est en Ligue 1, où il avait évolué de 2014 à 2017 (AS Monaco). Bien connu de Luis Campos, qu'il avait côtoyé sur le Rocher, le Portugais de 27 ans pourrait coûter aux alentours des 80 millions d’euros.

PSG Mercato : Un dossier complexe à gérer pour Paris

Si le Paris SG peut répondre aux exigences financières des Skyblues, le club doit néanmoins dégraisser son effectif avant de procéder à de nouvelles signatures, qui plus est dans un secteur de jeu très fourni. De plus, cette dépense viendrait contrarier la politique mise en place par Christophe Galtier et sa direction, qui souhaitent ne plus surpayer des joueurs sur le marché des transferts. Ajouté à cela, les relations tendues entre la direction citizen et qatari, qui ne devraient pas faciliter l'opération.

Néanmoins, le deal ne semble pas si impossible pour Paris, notamment avec les difficultés économiques que rencontre le Barça. Le club catalan, qui cible l’ancien Monégasque depuis de longues semaines, doit en amont boucler le départ de Frenkie de Jong, qui semble pour l’heure, bien installé à Barcelone. Selon Gerard Romero, la venue de Silva dépendrait du sort du Néerlandais cet été, de quoi entrevoir une belle ouverture pour le Paris Saint-Germain sur ce dossier.