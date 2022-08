OM Mercato : Ça s’agite autour de Bamba Dieng à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 04 août 2022 à 22:59

OM Mercato : Alors que l’Olympique de Marseille envisage de le vendre dès cet été, Bamba Dieng accumule les prétendants de luxe.

OM Mercato : Bamba Dieng se rapproche de la Premier League

Très actif dans le sens des arrivées, l'Olympique de Marseille est déjà parvenu à mettre la main sur sept recrues. Et le club phocéen ne compte pas s’arrêter de sitôt dans son recrutement estival. Les dirigeants de l’ OM sont à pied d’œuvre pour faire venir des renforts supplémentaires. Outre Alexis Sanchez, Jordan Veretout est sur le point de s’engager officiellement avec Marseille. Mais avant de poursuivre son mercato, l’ OM devra dégraisser. Confronté à un impératif économique, le board marseillais doit impérativement se séparer de certains joueurs afin de rééquilibrer ses comptes. Le nom de Bamba Dieng est alors cité en tête de liste des futures ventes marseillaises.

Auteur d’une performance remarquable la saison dernière, le jeune attaquant ne rentre pas dans les plans du nouvel entraîneur marseillais, Igor Tudor, qui ne serait pas contre l’idée de se séparer de lui au plus vite. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour le recruter. Alors que le SC Fribourg a déjà approché la direction de l’ OM afin de se renseigner sur la situation de Bamba Dieng, de nouveaux prétendants viennent de se manifester. Selon les informations dévoilées par 90min, Newcastle, West Ham, Leeds, Wolverhampton, Everton et Crystal Palace seraient également aux trousses du prodige marseillais.

OM Mercato : Bamba Dieng déterminé à rester

Cette forte concurrence britannique ne devrait pas déplaire aux dirigeants de l’Olympique de Marseillais. Bien au contraire, l’ OM attendrait un montant de 20 millions d’euros pour acter le départ de son jeune attaquant. Sauf que son départ s’annonce très compliqué, car le principal concerné n’a pas l’intention de bouger. Comme son agent l’a récemment confirmé, il maintient sa position inchangée. Décidé à rester, Bamba Dieng pourrait donc compromettre les plans de ses dirigeants en cette fin de mercato estival.