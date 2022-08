OM : Terrible coup dur pour Igor Tudor avant le choc contre Reims

Publié par Timothée Jean le 03 août 2022 à 20:16

À quelques jours du choc contre le Stade de Reims, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor, a reçu une très mauvaise nouvelle.

OM : Igor Tudor privé d’un cadre face à Reims

À quelques jours de la reprise du championnat, la tension est montée d’un cran à l’Olympique de Marseille. Igor Tudor, qui a remplacé Jorge Sampaoli démissionnaire, ne fait pas l'unanimité à l’ OM. Arrivé en provenance du Hellas Vérone, le technicien croate serait mis à dos une partie du vestiaire phocéen. Dimitri Payet et plusieurs autres joueurs se seraient plaints de méthodes musclées du nouvel entraîneur.

Entretenant des relations compliquées avec son groupe, Igor Tudor se retrouve donc sous pression à Marseille. Et les résultats sportifs du club ne plaident pas en sa faveur. L’ OM a connu une préparation estivale catastrophique avec une seule victoire, trois défaites et un nul lors de ses cinq matchs amicaux. L’entraîneur croate devra rapidement trouver des solutions pour sortir de cette crise, et cela passe par un résultat positif dès ce week-end.

L’Olympique de Marseille accueille ce dimanche le Stade de Reims, dans le cadre de la première journée de Ligue 1. L’entraîneur Igor Tudor, qui souhaite repartir sur de nouvelles bases, sera privé de l’un des titulaires pour ce choc. Le journaliste Éric Dobro, qui suit l’OM au quotidien, assure que Pau Lopez manquera la reprise du championnat.

OM : Pau Lopez est toujours indisponible

Sorti sur blessure lors du match nul concédé face au Real Betis (1-1), le gardien but de l’Olympique de Marseille souffre d’une douleur au psoas. La guérison d’une telle blessure nécessite généralement plusieurs semaines de convalescence. Ainsi, selon la source, le portier espagnol ne sera pas opérationnel à temps pour le choc OM-Reims. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue.

Pau Lopez forfait, c’est donc son compatriote Ruben Blanco qui devrait garder les cages olympiennes ce dimanche. Le portier espagnol de 27 ans a rejoint l’OM cet été afin de succéder à Steve Mandanda, parti au Stade Rennais. Il est prêté avec option d’achat par le Celta Vigo. La nouvelle recrue marseillaise devrait donc être alignée pour le premier match officiel d’Igor Tudor à Marseille.