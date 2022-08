PSG Mercato : Galtier confirme un renfort colossal en défense !

Publié par JEAN-LUC D le 05 août 2022 à 09:11

PSG Mercato : Alors que le Paris SG insiste auprès de l’Inter Milan pour Milan Skriniar, Christophe Galtier a confirmé un gros renfort en interne.

PSG Mercato : Galtier dresse un tableau élogieux de Sergio Ramos

En conférence de presse ce jeudi, à deux jours du match du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Clermont Foot, à l’occasion de la première journée de la Ligue 1 pour la saison 2022-2023, Christophe Galtier a évoqué le cas de Sergio Ramos. Après un premier exercice difficile en France, l’emblématique défenseur central espagnol est annoncé sur le départ cet été. Un scénario qu’écarte totalement le nouvel entraîneur du club de la capitale. Le technicien français a mis en avant tout l’apport que l’ancien capitaine du Real Madrid constituait pour le vestiaire des Rouge et Bleu.

« Sergio fait partie des cadres du vestiaire. Ce profil de joueur là, qu’il joue ou qu’il ne joue pas, doit vous amener l’exigence du très haut niveau. On ne peut pas avoir joué 800 matches, gagner x trophées et x fois la Champions League, sans avoir été exemplaire, exigeant et très professionnel », a déclaré Galtier avant d’ajouter : « automatiquement, il fait partie des cadres du vestiaire. Il m’est arrivé d’avoir des cadres qui quelques fois ne jouaient pas, parce qu’il y avait meilleur. Mais je m’appuie toujours sur ce profil de joueur, avec un parcours extraordinaire. »

Arrivé gratuitement l’été dernier après seize années de bons et loyaux services à Madrid, le Champion du Monde 2010 va rester au PSG cette saison pour apporter tout savoir à ses coéquipiers. Et pour cela, le successeur de Mauricio Pochettino compte sur lui.

« Ces cadres-là doivent amener en termes de professionnalisme, aux uns et autres, et ils peuvent m’apporter à moi aussi à travers des échanges sur leur vécu, que je n’ai pas. Ils peuvent m’amener aussi des réponses à des questions que je peux me poser », a précisé l’ancien coach de l’OGC Nice, impatient de débuter la Ligue 1 avec le Paris SG.

PSG Mercato : Christophe Galtier impatient de débuter en Ligue 1

Champion de France avec Lille OSC en 2021, le Marseillais de 55 ans va cette fois devoir guider le club parisien vers le titre national et tenter d’aller encore plus haut en Ligue des Champions. Devant les médias, il a partagé son impatience.

« Avant la première journée, on fait ce métier-là pour vivre de telles émotions. Les entraînements c’est une chose, mais on vit pour la compétition donc on est en manque de compétition avant ce premier match. On veut évidemment rentrer dans ce championnat du mieux possible. Il y a toujours un côté non pas d'excitation, mais une réelle envie de rentrer dans la compétition », a expliqué Christophe Galtier depuis le Camp des Loges.

Poursuivant, il a également évoqué l'attente suscitée par le Paris Saint-Germain à chacun de ses déplacements en France. « Quand le Paris Saint-Germain se déplace, les stades sont pleins. C'est souvent le match de la saison pour l'équipe qui reçoit. C’est une forme d’adversité et il y a aussi cette envie de découvrir et vivre tout cela », a-t-il indiqué.

Le PSG va ouvrir sa saison ce samedi sur la pelouse de Clermont Foot, à 21 heures.